No Catar, Richarlison se manifesta sobre tragédia em Aracruz: "Muita força e carinho"

O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail Crédito: Vitor Jubini

No Catar para a disputa da Copa do Mundo, o jogador capixaba Richarlison se manifestou sobre a tragédia ocorrida em Aracruz, na manhã de sexta-feira (16), quando um adolescente de 16 anos invadiu e atirou contra funcionários e alunos de duas escolas, uma estadual e uma particular, deixando pelo menos quatro mortos e 12 feridos.

Por meio de um post nas redes sociais, o camisa 9 da Seleção Brasileira desejou “força e carinho” às famílias e amigos das vítimas.

Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos ?? — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 26, 2022

Os ataques aconteceram menos de 24 horas após o Estado comemorar, com o resto do Brasil, a estreia do capixaba na Copa. Richarlison foi responsável pelos dois gols que garantiram a vitória brasileira contra a Sérvia.

Relembre os ataques

Por volta das 9h30, o adolescente de 16 anos usou uma ferramenta para arrombar o cadeado do portão localizado nos fundos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e entrou na escola onde ele era aluno até junho deste ano. Usando roupa camuflada, chapéu, máscara e colete, ele seguiu em direção à sala dos professores, a mais próxima dessa entrada da escola, e com a pistola nas mãos entrou na sala atirando em todos os profissionais da educação que lá estavam. Era o horário de intervalo entre as aulas.

O atirador conseguiu atingir pelo menos 11 profissionais que estavam na sala dos professores, sendo que duas professoras morreram ainda no local, sem chances de atendimento médico. Os disparos atingiram as vítimas em diversos locais, sendo algumas nas pernas, nas costas e na cabeça.

A pistola utilizada pelo atirador contra as vítimas da Escola Primo Bitti é de propriedade do Estado e estava à disposição do pai dele, que é policial militar.

Na sequência, o assassino saiu da escola estadual, pegou o carro utilizado para ir até o local, um Renault Duster dourado, e saiu dirigindo em direção a uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), localizada a cerca de um quilômetro de distância.

As imagens do circuito interno de vigilância da escola particular mostram a hora exata em que o atirador entrou pelo portão do segundo ponto de ataque: 9h49 de sexta-feira.

Ele entrou correndo e, segundo informações das forças policiais, começou a atirar usando uma outra arma, um revólver calibre 38 particular. Funcionários e alunos do colégio saem correndo pelos corredores quando ouvem os disparos.