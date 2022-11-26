Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ataque a escolas

No Catar, Richarlison se manifesta sobre tragédia em Aracruz: "Muita força e carinho"

Na manhã de sexta-feira (16), um adolescente de 16 anos invadiu e abriu fogo contra funcionários e alunos de duas escolas, deixando quatro mortos e 12 feridos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 nov 2022 às 10:00

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 10:00

O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail
O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail Crédito: Vitor Jubini
No Catar para a disputa da Copa do Mundo, o jogador capixaba Richarlison se manifestou sobre a tragédia ocorrida em Aracruz, na manhã de sexta-feira (16), quando um adolescente de 16 anos invadiu e atirou contra funcionários e alunos de duas escolas, uma estadual e uma particular, deixando pelo menos quatro mortos e 12 feridos. 
Por meio de um post nas redes sociais, o camisa 9 da Seleção Brasileira desejou “força e carinho” às famílias e amigos das vítimas.
Os ataques aconteceram menos de 24 horas após o Estado comemorar, com o resto do Brasil, a estreia do capixaba na Copa. Richarlison foi responsável pelos dois gols que garantiram a vitória brasileira contra a Sérvia.

Relembre os ataques

Por volta das 9h30, o adolescente de 16 anos usou uma ferramenta para arrombar o cadeado do portão localizado nos fundos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e entrou na escola onde ele era aluno até junho deste ano. Usando roupa camuflada, chapéu, máscara e colete, ele seguiu em direção à sala dos professores, a mais próxima dessa entrada da escola, e com a pistola nas mãos entrou na sala atirando em todos os profissionais da educação que lá estavam. Era o horário de intervalo entre as aulas.
O atirador conseguiu atingir pelo menos 11 profissionais que estavam na sala dos professores, sendo que duas professoras morreram ainda no local, sem chances de atendimento médico. Os disparos atingiram as vítimas em diversos locais, sendo algumas nas pernas, nas costas e na cabeça. 

Veja Também

Adolescente "estava tranquilo" ao confessar ataques a escolas de Aracruz

Pai policial e símbolo nazista: quem é o atirador que invadiu escolas em Aracruz

A pistola utilizada pelo atirador contra as vítimas da Escola Primo Bitti é de propriedade do Estado e estava à disposição do pai dele, que é policial militar.
Na sequência, o assassino saiu da escola estadual, pegou o carro utilizado para ir até o local, um Renault Duster dourado, e saiu dirigindo em direção a uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), localizada a cerca de um quilômetro de distância.
As imagens do circuito interno de vigilância da escola particular mostram a hora exata em que o atirador entrou pelo portão do segundo ponto de ataque: 9h49 de sexta-feira.
Ele entrou correndo e, segundo informações das forças policiais, começou a atirar usando uma outra arma, um revólver calibre 38 particular. Funcionários e alunos do colégio saem correndo pelos corredores quando ouvem os disparos.
Em apenas um minuto, ele faz mais uma vítima, uma adolescente de 12 anos atingida duas vezes. Ela morreu no local. O atirador ainda atingiu outra adolescente, de 14 anos, com um tiro na cabeça, e atingiu o abdômen de um menino de 11 anos.

Veja Também

Estudantes fazem homenagem em frente à escola alvo de ataque em Aracruz

Ataques em Aracruz: como atirador invadiu escolas, matou três e fugiu

Ataques em escolas: saiba quem são as vítimas mortas em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Richarlison Ataques Ataque A Escola Ataque em Aracruz Atirador de Escola em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados