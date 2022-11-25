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Luto e comoção

Estudantes fazem homenagem em frente à escola alvo de ataque em Aracruz

Dois colégios da orla do município foram invadidas por um adolescente de 16 anos, que matou quatro pessoas, além de deixar 12 feridos na manhã desta sexta-feira (25)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 nov 2022 às 20:29

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 20:29

Moradores em Aracruz colocam velas em frente à escola alvo de ataques
Moradores em Aracruz colocam velas em frente à escola alvo de ataques Crédito: Cristian Miranda
Estudantes, familiares e moradores de Coqueiral de Aracruz, onde ocorreu o atentado a duas escolas, fizeram uma homenagem em frente a uma delas, na noite desta sexta-feira (25). O clima é de luto na cidade, após o atentado provocado por um ex-aluno de 16 anos que matou três professoras e uma adolescente, além de ferir outras 12. 
O grupo se reuniu na frente da escola na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, acendeu velas e fez uma oração. A unidade escolar é a mesma onde o atirador estudou até junho deste ano, quando foi transferido pela família para outra instituição.
A escola foi a primeira a ser atacada pelo adolescente. Para entrar, ele quebrou o cadeado, invadiu a sala de professores e atirou em 11 pessoas, sendo que duas delas morreram no local. Após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez mais vítimas.

Estudantes fazem homenagem em frente à escola alvo de ataque em Aracruz

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu, ao todo, 16 vítimas, sendo constatados quatro óbitos. 

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