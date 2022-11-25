Estudantes, familiares e moradores de Coqueiral de Aracruz, onde ocorreu o atentado a duas escolas, fizeram uma homenagem em frente a uma delas, na noite desta sexta-feira (25). O clima é de luto na cidade, após o atentado provocado por um ex-aluno de 16 anos que matou três professoras e uma adolescente, além de ferir outras 12.
O grupo se reuniu na frente da escola na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, acendeu velas e fez uma oração. A unidade escolar é a mesma onde o atirador estudou até junho deste ano, quando foi transferido pela família para outra instituição.
A escola foi a primeira a ser atacada pelo adolescente. Para entrar, ele quebrou o cadeado, invadiu a sala de professores e atirou em 11 pessoas, sendo que duas delas morreram no local. Após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez mais vítimas.
Estudantes fazem homenagem em frente à escola alvo de ataque em Aracruz
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu, ao todo, 16 vítimas, sendo constatados quatro óbitos.