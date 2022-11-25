Dois motociclistas ficam feridos em acidente em Cachoeiro

Dois motociclistas ficaram feridos, na manhã desta sexta-feira (25), após se envolverem em um acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu entre duas motos, por volta das 10h40. Os condutores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não há informações sobre o estado de saúde nem para onde foram encaminhados.
A Polícia Civil (PC) disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou acionamento referente ao fato.