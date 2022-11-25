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Dois motociclistas ficam feridos em acidente em Cachoeiro

O acidente foi uma colisão entre duas motos na Avenida Jones dos Santos Neves na manhã desta sexta-feira (25)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 nov 2022 às 18:54

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 18:54

Dois motociclistas ficam feridos em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (25), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois motociclistas ficaram feridos, na manhã desta sexta-feira (25), após se envolverem em um acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu entre duas motos, por volta das 10h40. Os condutores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não há informações sobre o estado de saúde nem para onde foram encaminhados.
Polícia Civil (PC) disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou acionamento referente ao fato.

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