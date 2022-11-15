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Leonel Ximenes

Uma pequena cidade do ES vai à União Europeia

UE selecionou Viana para participar de uma cooperação técnica entre cidades do Brasil e da Europa

Públicado em 

15 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Além de Portugal, o prefeito Wanderson Bueno (de paletó preto) vai a Barcelona, na Espanha, participar do maior evento de Cidades Inteligentes do mundo
Além de Portugal, o prefeito Wanderson Bueno (de paletó preto) vai a Barcelona, na Espanha, participar do maior evento de Cidades Inteligentes do mundo Crédito: PMV
A União Europeia selecionou Viana para participar de uma cooperação técnica entre cidades do Brasil e da Europa com o objetivo de trocar experiências sobre ações ligadas às agendas de desenvolvimento sustentável e inovação.
O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) vai a Portugal de 18 a 27 deste mês para visitar as cidades de Lisboa, Oeiras, Maia, Guimarães e Coimbra para dialogar sobre gestão pública.
O intercâmbio será realizado por meio do Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Portugal, e UE. Está prevista a assinatura do acordo no dia 25 na Universidade de Coimbra.

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O projeto recebeu candidaturas de cidades de todo o Brasil e, destas, apenas nove foram avaliadas e classificadas para participar da missão técnica internacional entre municípios brasileiros e portugueses com o objetivo de conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas em terras portuguesas. Entre as selecionadas está Viana, a única cidade capixaba no projeto.
“A troca de experiências é importante para conhecermos realidades diferentes que podem ser aplicadas no município. É um intercâmbio que vai agregar muito à nossa cidade”, disse o prefeito.
Na agenda, Wanderson Bueno, aproveitando a vocação de Viana em se tornar uma cidade inteligente, vai participar do Smart City, Expo World Congress, o maior evento de Cidades Inteligentes do mundo. O congresso será realizado de hoje (15) a quinta-feira (1) em Barcelona, Espanha.

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Realizado desde 2011, o congresso é o principal evento internacional para as cidades, com a missão de capacitar gestores e fomentar a inovação urbana em todo o mundo.
No primeiro trimestre de 2023, Viana quer implantar a internet gratuita por meio de sinal wi-fi com alta velocidade em todos os prédios públicos e equipamentos públicos da cidade. Serão mais de 100 pontos de conexão no município, incluindo todas as unidades de ensino e de saúde e parques e praças públicas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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