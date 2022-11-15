Uma pequena cidade do ES vai à União Europeia

Além de Portugal, o prefeito Wanderson Bueno (de paletó preto) vai a Barcelona, na Espanha, participar do maior evento de Cidades Inteligentes do mundo Crédito: PMV

União Europeia selecionou Viana para participar de uma cooperação técnica entre cidades do Brasil e da Europa com o objetivo de trocar experiências sobre ações ligadas às agendas de desenvolvimento sustentável e inovação.

O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) vai a Portugal de 18 a 27 deste mês para visitar as cidades de Lisboa, Oeiras, Maia, Guimarães e Coimbra para dialogar sobre gestão pública.

O intercâmbio será realizado por meio do Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Portugal, e UE. Está prevista a assinatura do acordo no dia 25 na Universidade de Coimbra.

O projeto recebeu candidaturas de cidades de todo o Brasil e, destas, apenas nove foram avaliadas e classificadas para participar da missão técnica internacional entre municípios brasileiros e portugueses com o objetivo de conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas em terras portuguesas. Entre as selecionadas está Viana , a única cidade capixaba no projeto.

“A troca de experiências é importante para conhecermos realidades diferentes que podem ser aplicadas no município. É um intercâmbio que vai agregar muito à nossa cidade”, disse o prefeito.

Na agenda, Wanderson Bueno, aproveitando a vocação de Viana em se tornar uma cidade inteligente, vai participar do Smart City, Expo World Congress, o maior evento de Cidades Inteligentes do mundo. O congresso será realizado de hoje (15) a quinta-feira (1) em Barcelona, Espanha.

Realizado desde 2011, o congresso é o principal evento internacional para as cidades, com a missão de capacitar gestores e fomentar a inovação urbana em todo o mundo.