Suíça será teste para o Brasil mostrar força sem Neymar na Copa do Mundo

Fred e Militão devem ser os substitutos de Neymar e Danilo, respectivamente Crédito: Vitor Jubini

Mas na Copa não há tempo para lamentações. Nesta segunda-feira (28), a Seleção enfrenta a Suíça às 13h, no 974 Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G. Será um teste interessante para o elenco comandado por Tite provar do que é capaz de fazer sem a sua principal estrela em campo.

Nos últimos dias aqui em Doha, o discurso foi de muito otimismo. Tite já definiu o time, mas não revelou para a imprensa em sua entrevista coletiva na manhã deste domingo (27). Entretanto, o treinador garante que confia em seus jogadores. "A definição já foi feita, mas temos por hábito, agora, passar na hora do jogo porque em termos de estratégias conseguimos algumas mudanças. E sobre o elenco existem 26 atletas com condições e com importância. Senso de equipe é importante. O conjunto todo é importante", destacou.

Tudo indica que Militão e Fred serão os escolhidos para substituírem Danilo e Neymar, respectivamente. Com esses dois jogadores, Tite muda um pouco o esquema tático e estilo de jogo que deram tão certo contra a Sérvia. Militão será um lateral bem defensivo, assim como foi Danilo no último jogo. Mas com Fred no meio-campo, Paquetá jogará avançado, mas não tanto como Neymar. A linha de quatro dá lugar a uma linha de três que será municiada por Paquetá.

Manter o esquema defensivo é a melhor opção para frear o rápido ataque da suíça com Shahqiri e Embolo. Se repetir a atuação que teve contra a Sérvia, o Brasil tem tudo para conquistar mais uma boa vitória na Copa do Mundo. Assisti à vitória da Suíça por 1 a 0 sobre Camarões e posso afirmar categoricamente que é uma equipe que não tem nada de muito assustador.

Tranquilidade, intensidade na marcação e bola no Richarlison que a vitória vem. O hexa é muito possível neste Copa do Mundo.