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Suíça será teste para o Brasil mostrar força sem Neymar na Copa do Mundo

Elenco da Seleção tem qualidade para suprir a ausência do camisa 10. Resta saber como estará o psicológico da equipe para isso

Públicado em 

28 nov 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Fred e Militão devem ser os substitutos de Neymar e Danilo, respectivamente
Fred e Militão devem ser os substitutos de Neymar e Danilo, respectivamente Crédito: Vitor Jubini
A vitória por 2 a 0 em cima da Sérvia logo na estreia da Copa do Mundo foi quase perfeita para o Brasil. Porém, no fim da partida, a euforia pela grande atuação e pela bela performance de Richarlison deram lugar a preocupação com as condições físicas de Danilo, e especialmente de Neymar. Com uma lesão ligamentar lateral acompanhada de um edema ósseo no tornozelo direito, o craque da equipe virou dúvida para o restante do Mundial. 
Mas na Copa não há tempo para lamentações. Nesta segunda-feira (28), a Seleção enfrenta a Suíça às 13h, no 974 Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G. Será um teste interessante para o elenco comandado por Tite provar do que é capaz de fazer sem a sua principal estrela em campo. 
Nos últimos dias aqui em Doha, o discurso foi de muito otimismo. Tite já definiu o time, mas não revelou para a imprensa em sua entrevista coletiva na manhã deste domingo (27). Entretanto, o treinador garante que confia em seus jogadores.  "A definição já foi feita, mas temos por hábito, agora, passar na hora do jogo porque em termos de estratégias conseguimos algumas mudanças. E sobre o elenco existem 26 atletas com condições e com importância. Senso de equipe é importante. O conjunto todo é importante", destacou. 
Tudo indica que Militão e Fred serão os escolhidos para substituírem Danilo e Neymar, respectivamente. Com esses dois jogadores, Tite muda um pouco o esquema tático e estilo de jogo que deram tão certo contra a Sérvia. Militão será um lateral bem defensivo, assim como foi Danilo no último jogo. Mas com Fred no meio-campo, Paquetá jogará avançado, mas não tanto como Neymar. A linha de quatro dá lugar a uma linha de três que será municiada por Paquetá.  
Manter o esquema defensivo é a melhor opção para frear o rápido ataque da suíça com Shahqiri e Embolo. Se repetir a atuação que teve contra a Sérvia, o Brasil tem tudo para conquistar mais uma boa vitória na Copa do Mundo. Assisti à vitória da Suíça por 1 a 0 sobre Camarões e posso afirmar categoricamente que é uma equipe que não tem nada de muito assustador. 
Tranquilidade, intensidade na marcação e bola no Richarlison que a vitória vem. O hexa é muito possível neste Copa do Mundo.

Copa do Mundo. Treino da Seleção Brasileira no estádio Grand Hamad, em Doha no Catar.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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