Souq Waqif apresenta cultura do Catar ao mundo durante a Copa

Qualquer cultura que se preze carrega consigo um lugar de preservação de sua história. Pode ser museu, um memorial, mas na maioria das vezes esse lugar especial é um mercado. Em Doha, capital do Catar, o Souq Waqif é o centro sociocultural que conta a historia do país em cada canto.

Arquitetura, vestes tradicionais, culinária e especiarias dão o tom ao espaço que valoriza as tradições cataris. Tudo isso lado a lado com as banquinhas de souvenirs onde os turistas se esbaldam.

Em tempo de Copa, o extenso espaço do Souq Waqif também virou um ponto de encontro para torcedores que não vao ao estádio, mas querem se juntar para acompanhar a seleção de coração. Confira tudo no vídeo acima.