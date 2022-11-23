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Tradição

Souq Waqif apresenta cultura do Catar ao mundo durante a Copa

Tradicional mercado catari também virou um ponto de encontro para torcedores que não vão para o estádio, mas não perdem uma boa agitação

Públicado em 

23 nov 2022 às 15:39
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Qualquer cultura que se preze carrega consigo um lugar de preservação de sua história. Pode ser museu, um memorial, mas na maioria das vezes esse lugar especial é um mercado. Em Doha, capital do Catar, o Souq Waqif é o centro sociocultural que conta a historia do país em cada canto.
Arquitetura, vestes tradicionais, culinária e especiarias dão o tom ao espaço que valoriza as tradições cataris. Tudo isso lado a lado com as banquinhas de souvenirs onde os turistas se esbaldam.
Em tempo de Copa, o extenso espaço do Souq Waqif também virou um ponto de encontro para torcedores que não vao ao estádio, mas querem se juntar para acompanhar a seleção de coração. Confira tudo no vídeo acima.

Cenas do mercado Souq Waqif em Doha, no Catar

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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