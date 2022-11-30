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Leonel Ximenes

Novo aliado da PM localiza criminosos escondidos até na mata no ES

Equipamento recém-adquirido pela corporação tem câmera termal e alcance visual de até 4 quilômetros

Públicado em 

30 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Um dos 40 drones de alta precisão comprados pela Polícia Militar do Espírito Santo
Um dos 40 drones de alta precisão comprados pela Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: PMES/Divulgação
O perigo (para os criminosos) virá por cima. A Polícia Militar comprou 40 novos drones para serem utilizados pelas suas unidades operacionais em todo o Espírito Santo. As aeronaves pilotadas remotamente têm capacidade de captação de imagem com alcance de até 4 quilômetros de distância.
E tem mais: os equipamentos contam com câmera termal capaz de localizar criminosos escondidos até mesmo em área de mata. As novas aeronaves custaram ao Estado pouco mais de R$ 4 milhões.
Os novos drones serão utilizados nas mais diversas modalidades de policiamento, como atividades de inteligência policial, fiscalizações de trânsito e ambiental, patrulhamento em áreas de alto risco, reintegração de posse, policiamento de choque e operações especiais.

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“O investimento na aquisição dos drones vai melhorar a aplicação da Polícia Militar, destinando o recurso operacional até o ponto mapeado pela inteligência, aumentando assim a eficiência das operações policiais”, explica Douglas Caus, comandante-geral da PMES, que recebeu simbolicamente os novos equipamentos na sexta-feira (25).
Praticamente todos os Batalhões e Companhias Independentes da Polícia Militar que têm Seção de Inteligência (P-2)em sua estrutura operacional serão contemplados com os novos drones.
Com as novas aeronaves, a corporação diz que espera aumentar a capacidade de mapear áreas e identificar alvos, contribuindo com o deslocamento seguro da tropa tanto em patrulhamento a pé ou em viaturas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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