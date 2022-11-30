Novo aliado da PM localiza criminosos escondidos até na mata no ES

O perigo (para os criminosos) virá por cima. A Polícia Militar
comprou 40 novos drones para serem utilizados pelas suas unidades operacionais em todo o Espírito Santo. As aeronaves pilotadas remotamente têm capacidade de captação de imagem com alcance de até 4 quilômetros de distância.
E tem mais: os equipamentos contam com câmera termal capaz de localizar criminosos escondidos até mesmo em área de mata. As novas aeronaves custaram ao Estado
pouco mais de R$ 4 milhões.
Os novos drones serão utilizados nas mais diversas modalidades de policiamento, como atividades de inteligência policial, fiscalizações de trânsito e ambiental, patrulhamento em áreas de alto risco, reintegração de posse, policiamento de choque e operações especiais.
“O investimento na aquisição dos drones vai melhorar a aplicação da Polícia Militar
, destinando o recurso operacional até o ponto mapeado pela inteligência, aumentando assim a eficiência das operações policiais”, explica Douglas Caus, comandante-geral da PMES, que recebeu simbolicamente os novos equipamentos na sexta-feira (25).
Praticamente todos os Batalhões e Companhias Independentes da Polícia Militar
que têm Seção de Inteligência (P-2)em sua estrutura operacional serão contemplados com os novos drones.
Com as novas aeronaves, a corporação diz que espera aumentar a capacidade de mapear áreas e identificar alvos, contribuindo com o deslocamento seguro da tropa tanto em patrulhamento a pé ou em viaturas.