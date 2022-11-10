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Leonel Ximenes

Do crime para a polícia: primeiro carro de luxo reforça a PC no ES

BMW, com valor estimado de R$ 350 mil, foi recuperado em uma loja que servia de lavagem de dinheiro para o crime organizado

Públicado em 

10 nov 2022 às 17:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Originalmente vermelho, o BMW está sendo caracterizado com o padrão visual da Polícia Civil
Originalmente vermelho, o BMW está sendo caracterizado com o padrão visual da Polícia Civil Crédito: PC/Divulgação
Em cerca de 15 dias, estará nas ruas uma preciosidade da Polícia Civil: um BMW de luxo, no valor estimado de R$ 350 mil, recuperado de criminosos em uma operação policial (Operação Kreator) realizada na última terça-feira (8), na Grande Vitória.
Com autorização judicial, o BMW modelo 335i, que originalmente é vermelho, já está sendo todo plotado (transformado visualmente) para ser incorporado ao patrimônio da Polícia Civil. É o primeiro veículo de luxo pertencente à PCES.
Segundo José Darcy Arruda, delegado-geral da PC, o veículo ficará à disposição do Ciat, o Centro de Inteligência e Análise Telemática da corporação, mas poderá ser utilizado também pelos Departamentos Especializados da Polícia Civil.

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“É um veículo de alta performance que será muito útil nas investigações”, observa Arruda. “Nossa meta agora é recuperar de criminosos outros ativos e incorporá-los à Polícia Civil, como aeronaves, sítios e fazendas.”
O BMW, carro de origem alemã, estava numa loja de veículos utilizada para lavagem de dinheiro pelo crime organizado.

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Desdobramento da Operação Sicário II, a operação Kreator foi realizada em Vitória, Vila Velha e Serra, na última terça-feira. Na ação quatro pessoas foram presas. Além da BMW, foram apreendidos um veículo Fusion, 420 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380.
“Vamos continuar a retirar ativos dos criminosos para investir na Polícia Civil. O objetivo é ficar cada vez mais independente de investimento do Estado com o trabalho de combate à lavagem de capitais e recuperando veículos. Virão outros”, avisa o delegado-geral da PC.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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