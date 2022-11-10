Do crime para a polícia: primeiro carro de luxo reforça a PC no ES

Originalmente vermelho, o BMW está sendo caracterizado com o padrão visual da Polícia Civil Crédito: PC/Divulgação

Com autorização judicial, o BMW modelo 335i, que originalmente é vermelho, já está sendo todo plotado (transformado visualmente) para ser incorporado ao patrimônio da Polícia Civil . É o primeiro veículo de luxo pertencente à PCES.

Segundo José Darcy Arruda, delegado-geral da PC, o veículo ficará à disposição do Ciat, o Centro de Inteligência e Análise Telemática da corporação, mas poderá ser utilizado também pelos Departamentos Especializados da Polícia Civil.

“É um veículo de alta performance que será muito útil nas investigações”, observa Arruda. “Nossa meta agora é recuperar de criminosos outros ativos e incorporá-los à Polícia Civil, como aeronaves, sítios e fazendas.”

O BMW, carro de origem alemã, estava numa loja de veículos utilizada para lavagem de dinheiro pelo crime organizado.

Desdobramento da Operação Sicário II, a operação Kreator foi realizada em Vitória, Vila Velha e Serra, na última terça-feira. Na ação quatro pessoas foram presas. Além da BMW, foram apreendidos um veículo Fusion, 420 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380.