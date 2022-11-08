Polícia deflagra operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no ES

Polícia deflagra operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom

Polícia Civil deflagrou a Operação Kreator, na manhã desta terça-feira (8), nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra, contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 10 mandados de prisão. Até o momento, quatro pessoas foram presas. A ação é coordenada pelo titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli Neto.

Além das quatro prisões, foram apreendidos dois veículos, sendo uma BMW e um Ford Fusion, além de 420 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380.

Carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Civil

Um homem de 26 anos, uma mulher de 25 e um terceiro jovem de 22 anos foram capturados pelo crime de tráfico de drogas, nos bairros Comdusa, em Vitória, e Alvorada, em Vila Velha. O quarto investigado foi preso no bairro Praia de Itaparica, também no município canela-verde.

A ação é um desdobramento da Operação Sicário II, que visa o combate a uma organização criminosa que age em diversos bairros, inclusive no Morro do Macaco, com forte ligação com uma organização do Rio de Janeiro.

Na ocasião, 35 pessoas foram presas e houve a apreensão de 435 munições de diferentes calibres, incluindo um fuzil, duas espingardas calibre 12, quatro pistolas, três veículos utilizados pelo tráfico, 18 radiocomunicadores, 192 pedras de crack, 347 pinos de cocaína, três tabletes e 107 buchas de maconha, 35 porções grande e 104 pinos de haxixe.