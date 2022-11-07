Presos pulam muro de presídio e são recapturados em Vila Velha

"Passaram para nós o número de quatro presos, eles já haviam recapturado de imediato três, havia um preso que ainda estava desaparecido, escondido na área de mata. Os policiais penais cercaram todo o matagal e nossa equipe decolou para fazer toda a varredura. Logo que a gente chegou e começou a fazer o sobrevoo, os colegas da polícia penal que continuavam empenhados na busca localizaram o quarto fugitivo", disse o major.