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Helicóptero nas buscas

Presos pulam muro de presídio e são recapturados em Vila Velha

Os quatro detentos tentaram fugir de penitenciária no Complexo de Xuri, durante o banho de sol, na manhã desta segunda (7); eles foram encontrados no entorno do presídio
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 nov 2022 às 18:03

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 18:03

Quatro detentos tentaram fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, em Vila Velha, pulando o muro da unidade durante o banho de sol na manhã desta segunda-feira (7). Momentos após o ocorrido, eles foram recapturados no entorno do presídio, com auxílio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O major Pablo, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), disse que o quarto fugitivo ficou escondido na área de mata, por isso, foi necessário o apoio do helicóptero.
"Passaram para nós o número de quatro presos, eles já haviam recapturado de imediato três, havia um preso que ainda estava desaparecido, escondido na área de mata. Os policiais penais cercaram todo o matagal e nossa equipe decolou para fazer toda a varredura. Logo que a gente chegou e começou a fazer o sobrevoo, os colegas da polícia penal que continuavam empenhados na busca localizaram o quarto fugitivo", disse o major.
Presos pulam muro de presídio e são recapturados em Vila Velha
A Sejus informou que a corregedoria acompanha o caso. As identidades dos presos não foram divulgadas pela secretaria.

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