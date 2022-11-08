Homem atira contra motorista em assalto a ônibus em São Gabriel da Palha

Um criminoso atirou contra um motorista de ônibus ao assaltar o coletivo no bairro João Colombi, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O crime ocorreu no último sábado (5) e, apesar do susto, o tiro não atingiu o trabalhador, mas ele sofreu ferimentos devido aos estilhaços do vidro do veículo – que foi atingido pelo disparo.
A Polícia Civil informou que a vítima foi rendida pelo assaltante, que entrou no coletivo armado e encapuzado. O criminoso levou R$ 300 do caixa do ônibus.
De acordo com a corporação, o crime está sendo investigado como tentativa de latrocínio e a Polícia Civil tenta encontrar o criminoso, que fugiu logo após o assalto. O motorista ferido foi levado para um hospital do município e passa bem.
Em nota, a Polícia Civil destacou que o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que trabalha para que os envolvidos sejam identificados e detidos.
Além disso, destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".