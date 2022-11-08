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Crime

Homem atira contra motorista em assalto a ônibus em São Gabriel da Palha

Condutor do coletivo foi rendido por assaltante armado e encapuzado; criminoso atirou contra ele, mas disparo atingiu somente o vidro do ônibus e motorista se feriu com estilhaços
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 nov 2022 às 21:21

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 21:21

Um criminoso atirou contra um motorista de ônibus ao assaltar o coletivo no bairro João Colombi, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O crime ocorreu no último sábado (5) e, apesar do susto, o tiro não atingiu o trabalhador, mas ele sofreu ferimentos devido aos estilhaços do vidro do veículo – que foi atingido pelo disparo.
Homem assalta ônibus e atira em motorista em São Gabriel da Palha
O assaltante atirou contra o motorista mas a bala da arma pegou no vidro do ônibus Crédito: Divulgação \ PC
A Polícia Civil informou que a vítima foi rendida pelo assaltante, que entrou no coletivo armado e encapuzado. O criminoso levou R$ 300 do caixa do ônibus.
De acordo com a corporação, o crime está sendo investigado como tentativa de latrocínio e a Polícia Civil tenta encontrar o criminoso, que fugiu logo após o assalto. O motorista ferido foi levado para um hospital do município e passa bem.
Em nota, a Polícia Civil destacou que o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que trabalha para que os envolvidos sejam identificados e detidos.
Além disso, destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

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