Homem atira contra motorista em assalto a ônibus em São Gabriel da Palha

O assaltante atirou contra o motorista mas a bala da arma pegou no vidro do ônibus

De acordo com a corporação, o crime está sendo investigado como tentativa de latrocínio e a Polícia Civil tenta encontrar o criminoso, que fugiu logo após o assalto. O motorista ferido foi levado para um hospital do município e passa bem.

Além disso, destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".