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Estupro de vulnerável

Homem é preso por abusar de menina de 11 anos em São Gabriel da Palha

Suspeito de 37 anos abusava da criança enquanto os pais da menina estavam no trabalho e "chegou a alterar seu horário de almoço para facilitar a ação", segundo delegado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2022 às 11:25

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 11:25

Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (3), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo é companheiro da tia da vítima e os abusos aconteciam desde que a menina tinha 8 anos, enquanto os pais da criança estavam trabalhando.
Os abusos foram denunciados pelo Conselho Tutelar no mês de outubro. O delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, informou que o crime só veio à tona na última semana porque o suspeito "valia-se de pressão psicológica para impedir que a criança revelasse os fatos aos familiares".
O delegado disse ainda que as investigações apontaram que o homem abusava da criança enquanto os pais estavam no trabalho e até alterou a rotina para cometer o crime.
"Os abusos geralmente ocorriam enquanto os pais da criança estavam trabalhando. O suspeito chegou a alterar seu horário de almoço para facilitar a ação. Em depoimento, o suspeito confessou a prática dos atos libidinosos", informou o delegado.
A menina passou por exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, que comprovou os abusos.
O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN).
Com informações do G1ES

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