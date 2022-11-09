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Leonel Ximenes

As 16 cidades do ES que não tiveram homicídio em 2022

Territórios de paz ficam nas Regiões Sul, Serrana e Noroeste

Públicado em 

09 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cidade do ES que está mais tempo em paz é Ponto Belo, onde há cinco anos não ocorre homicídios
A cidade do ES que está mais tempo em paz é Ponto Belo, que está há cinco anos sem homicídios Crédito: Divulgação
Dos 78 municípios do Espírito Santo, 16 não tiveram registros de homicídios em 2022. São cidades localizadas no Sul do Estado, na Região Serrana e no Noroeste - na lista “virtuosa”, não tem nenhuma no Norte e na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Não houve assassinatos nas seguintes cidades: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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A cidade que está mais tempo sem registrar homicídios é Ponto Belo, no Noroeste do Estado. São cinco anos de paz. O último crime letal lá aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro Lajeado.
Mas o recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo foi interrompido em janeiro do ano passado, mas a cidade, em 2022, pode se orgulhar de estar de volta à lista dos territórios de paz.

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Correção

09/11/2022 - 9:16
Na primeira versão desta matéria, foi informado que o número de cidades do ES sem homicídios em 2022 era 17. Na realidade, são 16. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alfredo Chaves Segurança Pública Ponto Belo Violência Paz
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