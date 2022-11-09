As 16 cidades do ES que não tiveram homicídio em 2022

Dos 78 municípios do Espírito Santo, 16 não tiveram registros de homicídios em 2022. São cidades localizadas no Sul do Estado
, na Região Serrana e no Noroeste - na lista “virtuosa”, não tem nenhuma no Norte e na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Não houve assassinatos nas seguintes cidades: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
A cidade que está mais tempo sem registrar homicídios é Ponto Belo
, no Noroeste do Estado. São cinco anos de paz. O último crime letal lá aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro Lajeado.
Mas o recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado
, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo foi interrompido em janeiro do ano passado, mas a cidade, em 2022, pode se orgulhar de estar de volta à lista dos territórios de paz.