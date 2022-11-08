Uma cidade bolsonarista amiga dos gays no ES?

Se fosse uma cidade de apelo internacional, poderia ser chamada até de “gay-friendly”, termo que designa espaços públicos ou privados acolhedores para os homossexuais. Mas estamos falando da conservadora Barra de São Francisco
, cidade do Noroeste do Estado que está vivendo dias agitados por causa do tema.
É que o prefeito Enivaldo dos Anjos
(sem partido), o cacique político da região, cometeu a "ousadia" de promover a cidadania da comunidade LGBTQIA+, através de um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores.
Não se fala em outra coisa na cidade, que deu mais de 60% dos votos na última eleição para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Outra marca de Barra de São Francisco
é o grande número de pessoas que se declaram evangélicas - mais de 40% dos moradores.
"Parece que o mundo vai acabar e que Barra de São Francisco
vai virar Sodoma simplesmente por causa de um projeto que somente reconhece os direitos à cidadania de pessoas com orientação sexual não hétero", diz um morador da cidade, sob a condição de anonimato.
A polêmica é tanta que a Câmara de Vereadores convocou para esta terça (8), às 16h, uma audiência pública para debater o PL 087/22. O próprio prefeito promete estar presente.
De acordo com o Executivo Municipal, o projeto atende a provocação do Ministério Público Estadual (MPES)
e também à Constituição Federal, que garante a “dignidade da pessoa humana, independentemente de cor, raça, credo ou orientação sexual”.
O projeto de Barra de São Francisco
se inspira na lei nacional que instituiu o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
O objetivo é promover os direitos fundamentais da população LGBTQIA+ brasileira, de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dispostos no art. 5º da Constituição Federal
.
Além disso, a meta é garantir os direitos sociais desse segmento da população, especialmente das pessoas em situação de risco social e exposição à violência, e combater o estigma e a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.
Avante, Barra de São Francisco!