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Leonel Ximenes

ES deve ter menos de mil homicídios em 2022

Em outubro, violência ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, mas cresceu de setembro para o mês subsequente

Públicado em 

01 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coletiva na Sesp sobre a morte de dois soldados da Polícia Militar
Coletiva na Sesp sobre a morte de dois soldados da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Os homicídios registrados no Espírito Santo, em outubro, tiveram número muito similar aos registrados naquele mesmo mês do ano passado. Enquanto em 2022, até às 21h desta segunda-feira (31), 87 foram contados, em 2021 foram 88.
Um fato a ser analisado é que a violência cresceu de setembro para outubro, neste ano. Em setembro foram 66, havendo, até às 21h desta segunda-feira um aumento de 31,81%.

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No comparativo geral com o ano passado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) respira mais aliviada: queda de 10,79% (908 contra 810 da parcial do fim desta segunda-feira).
O desempenho se aproxima do melhor resultado da gestão atual de Renato Casagrande (PSB). Em 2019, na mesma época, o Estado acumulava 804 assassinatos e finalizou aquele ano com 987 assassinatos.
Com os atuais 810 homicídios somados, é possível fazer um prognóstico de que o Espírito Santo deverá ter menos de mil homicídios. Isso porque o Estado, para ter mil delitos, deveria ter média, nesse último bimestre, de 95 crimes/mês. No entanto, em 2022, especificamente, somente em duas ocasiões esse número foi igual ou maior que 95: janeiro (95) e agosto (96).

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Todas as regiões apresentaram queda na taxa de de homicídios, com exceção da Serrana, com acréscimo de 6,25% (subiu de 48 para 51). Destaca-se ainda a alta em Vitória, de 4% (de 55 para 57) e em Vila Velha, de 14,65% (de 116 para 133).
O dia da semana com mais assassinatos é domingo (150), seguido por sábado (133). As faixas de horário com mais delitos são a das 21h (55) e a das 22h (52).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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