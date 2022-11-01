ES deve ter menos de mil homicídios em 2022

Um fato a ser analisado é que a violência cresceu de setembro para outubro, neste ano. Em setembro foram 66, havendo, até às 21h desta segunda-feira um aumento de 31,81%.

Com os atuais 810 homicídios somados, é possível fazer um prognóstico de que o Espírito Santo deverá ter menos de mil homicídios. Isso porque o Estado, para ter mil delitos, deveria ter média, nesse último bimestre, de 95 crimes/mês. No entanto, em 2022, especificamente, somente em duas ocasiões esse número foi igual ou maior que 95: janeiro (95) e agosto (96).