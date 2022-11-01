ES deve ter menos de mil homicídios em 2022

Os homicídios registrados no Espírito Santo
, em outubro, tiveram número muito similar aos registrados naquele mesmo mês do ano passado. Enquanto em 2022, até às 21h desta segunda-feira (31), 87 foram contados, em 2021 foram 88.
Um fato a ser analisado é que a violência cresceu de setembro para outubro, neste ano. Em setembro foram 66, havendo, até às 21h desta segunda-feira um aumento de 31,81%.
O desempenho se aproxima do melhor resultado da gestão atual de Renato Casagrande
(PSB). Em 2019, na mesma época, o Estado acumulava 804 assassinatos e finalizou aquele ano com 987 assassinatos.
Com os atuais 810 homicídios somados, é possível fazer um prognóstico de que o Espírito Santo deverá ter menos de mil homicídios. Isso porque o Estado, para ter mil delitos, deveria ter média, nesse último bimestre, de 95 crimes/mês. No entanto, em 2022, especificamente, somente em duas ocasiões esse número foi igual ou maior que 95: janeiro (95) e agosto (96).
Todas as regiões apresentaram queda na taxa de de homicídios, com exceção da Serrana
, com acréscimo de 6,25% (subiu de 48 para 51). Destaca-se ainda a alta em Vitória, de 4% (de 55 para 57) e em Vila Velha, de 14,65% (de 116 para 133).
O dia da semana com mais assassinatos é domingo (150), seguido por sábado (133). As faixas de horário com mais delitos são a das 21h (55) e a das 22h (52).