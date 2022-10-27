Pazolini busca seu novo secretário de Segurança em órgão federal

Vitória tem novo secretário de Segurança Urbana (Semsu): é Amarílio Boni, que estava no comando da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal
(PRF-ES). O policial já tem uma missão a ser cumprida.
“Ele vai aumentar a integração com as demais agências de segurança, incrementar o efetivo nas atividades afins e ampliar o diálogo e integração com as comunidades”, enumera o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Na PRF, Amarilio Boni já atuou no Núcleo de Operações Especiais (NOE) no Pará; na Delegacia de Linhares; no Núcleo de Inteligência do ES; no Grupo de Operações com Cães do ES; foi chefe do NOE do ES e instrutor dos grupamentos da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) do Batalhão de Missões Especiais (BME) e da Força Tática, ambos da Polícia Militar
do Espírito Santo.
"Vamos trabalhar sempre pela segurança dos munícipes, preservando vidas na Capital, protegendo o comércio e as residências, e reduzindo os acidentes automobilísticos", prometeu Amarílio Boni, que substitui o subsecretário Paolo Quintino, que estava no comando interino da Semsu..
Com a cessão do governo federal do servidor da PRF
para a Prefeitura de Vitória, quem deve assumir a Superintendência do órgão no ES é Jean Ricardo Alves Duque, que já foi superintendente.