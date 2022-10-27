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Leonel Ximenes

Pazolini busca seu novo secretário de Segurança em órgão federal

Novo chefe da pasta promete atuar para proteger o comércio e as residências e reduzir os acidentes automobilísticos

Públicado em 

27 out 2022 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Amarílio Boni estava no comando da PRF-ES
Amarílio Boni estava no comando da PRF-ES Crédito: Lissa de Paula/Ales
Vitória tem novo secretário de Segurança Urbana (Semsu): é Amarílio Boni, que estava no comando da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). O policial já tem uma missão a ser cumprida.
“Ele vai aumentar a integração com as demais agências de segurança, incrementar o efetivo nas atividades afins e ampliar o diálogo e integração com as comunidades”, enumera o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Na PRF, Amarilio Boni já atuou no Núcleo de Operações Especiais (NOE) no Pará; na Delegacia de Linhares; no Núcleo de Inteligência do ES; no Grupo de Operações com Cães do ES; foi chefe do NOE do ES e instrutor dos grupamentos da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) do Batalhão de Missões Especiais (BME) e da Força Tática, ambos da Polícia Militar do Espírito Santo.
"Vamos trabalhar sempre pela segurança dos munícipes, preservando vidas na Capital, protegendo o comércio e as residências, e reduzindo os acidentes automobilísticos", prometeu Amarílio Boni, que substitui o subsecretário Paolo Quintino, que estava no comando interino da Semsu..

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Segurança Pública trânsito Vitória (ES) Violência Polícia Rodoviária Federal
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