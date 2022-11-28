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Leonel Ximenes

Agência da ONU lamenta tragédia no ES e cobra ação do Poder Público

“É imprescindível que programas de prevenção da violência e de promoção da cultura de paz sejam trabalhados para garantir a completa segurança", diz nota da Unesco

Públicado em 

28 nov 2022 às 11:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luto: familiares e moradores de Coqueiral lamentam mortes em Aracruz
Familiares e moradores de Coqueiral  de Aracruz lamentam morte das vítimas do ataque de sexta-feira Crédito: Ari Mello
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil divulgou uma nota de pesar pelas vítimas do ataque a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
A agência da ONU lamentou a tragédia, se solidarizou com as famílias, as Secretarias Municipal e Estadual de Educação e o governo do Estado, mas, ao mesmo tempo, cobrou ações do Poder Público para evitar a violência.

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“É preciso uma ação urgente do Poder Público para entender a natureza dos atos de violência e evitar que conduta semelhante volte a ocorrer - em lugar algum de nosso país”, alertou a Unesco.
"É imprescindível que programas de prevenção da violência e de promoção da cultura de paz sejam trabalhados para garantir a completa segurança de alunos, docentes e comunidades nas escolas e seus entornos"
Nota oficial da Unesco no Brasil - Cargo do Autor
A Unesco destaca que na escola devem imperar a boa convivência, mas com segurança. “É também o lugar onde a boa convivência e a segurança devem imperar, como forma de garantir a construção de uma sociedade mais inclusiva, pacífica e humana”, diz a nota da representação da agência especializada das Nações Unidas no Brasil.

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No ataque realizado na última sexta-feira (25) em duas escolas em Aracruz, um adolescente de 16 anos matou a tiros três professoras e uma aluna.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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