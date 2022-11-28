Agência da ONU lamenta tragédia no ES e cobra ação do Poder Público

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil divulgou uma nota de pesar pelas vítimas do ataque a duas escolas em Aracruz
, no Norte do Espírito Santo.
A agência da ONU
lamentou a tragédia, se solidarizou com as famílias, as Secretarias Municipal e Estadual de Educação e o governo do Estado, mas, ao mesmo tempo, cobrou ações do Poder Público para evitar a violência.
“É preciso uma ação urgente do Poder Público para entender a natureza dos atos de violência e evitar que conduta semelhante volte a ocorrer - em lugar algum de nosso país”, alertou a Unesco.
A Unesco destaca que na escola devem imperar a boa convivência, mas com segurança. “É também o lugar onde a boa convivência e a segurança devem imperar, como forma de garantir a construção de uma sociedade mais inclusiva, pacífica e humana”, diz a nota da representação da agência especializada das Nações Unidas no Brasil.
No ataque realizado na última sexta-feira (25) em duas escolas em Aracruz, um adolescente de 16 anos matou a tiros três professoras e uma aluna
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