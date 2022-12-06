Deu no New York Times: o que o maior jornal do mundo disse sobre Richarlison

Na principal matéria (“Brasil derrota a Coreia do Sul, com talento”) do jornal norte-americano sobre a partida desta segunda-feira (5) válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o capixaba recebeu um elogio reservado a poucos jogadores: “Um dos atacantes mais empolgantes do mundo”.
“Brigando com um zagueiro sul-coreano fora da área, Richarlison
quicou a bola três vezes na cabeça em um esforço estiloso para manter a posse de bola. Finalmente, ele trouxe a bola para baixo, deslizou para um espaço aberto e a passou para um companheiro de equipe. A bola já estava voltando para ele quando ele correu em direção ao gol, e tudo o que ele precisou fazer foi passar por Kim Seung-gyu, o goleiro da Coreia do Sul.
‘Estou muito feliz com nosso treinador’, disse Richarlison
sobre sua dança lateral por meio de um intérprete. ‘Ensaiamos a comemoração juntos no hotel. E fiquei muito feliz por termos tido a chance de fazer isso com ele.’
Foi o terceiro gol do torneio de Richarlison, que aproveitou os grandes palcos para se afirmar como um dos atacantes mais empolgantes do mundo.”