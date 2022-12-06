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Leonel Ximenes

Deu no New York Times: o que o maior jornal do mundo disse sobre Richarlison

Atuação do atacante capixaba sobre a Coreia do Sul foi (muito) elogiada pelo diário norte-americano

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 10:58

Públicado em 

06 dez 2022 às 10:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Richarlison (d), do Brasil, comemora com Marquinhos após marcar o terceiro gol sobre a Coreia do Sul
Richarlison (nº 9) comemora com Marquinhos após marcar o terceiro gol sobre a Coreia do Sul Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
O maior jornal do mundo também se rendeu ao talento do capixaba Richarlison. Autor do terceiro gol da goleada brasileira (4 x 1) sobre a Coreia do Sul, o atacante mereceu um elogio à parte do New York Times.
Na principal matéria (“Brasil derrota a Coreia do Sul, com talento”) do jornal norte-americano sobre a partida desta segunda-feira (5) válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o capixaba recebeu um elogio reservado a poucos jogadores: “Um dos atacantes mais empolgantes do mundo”.

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“Brigando com um zagueiro sul-coreano fora da área, Richarlison quicou a bola três vezes na cabeça em um esforço estiloso para manter a posse de bola. Finalmente, ele trouxe a bola para baixo, deslizou para um espaço aberto e a passou para um companheiro de equipe. A bola já estava voltando para ele quando ele correu em direção ao gol, e tudo o que ele precisou fazer foi passar por Kim Seung-gyu, o goleiro da Coreia do Sul.

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‘Estou muito feliz com nosso treinador’, disse Richarlison sobre sua dança lateral por meio de um intérprete. ‘Ensaiamos a comemoração juntos no hotel. E fiquei muito feliz por termos tido a chance de fazer isso com ele.’

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Foi o terceiro gol do torneio de Richarlison, que aproveitou os grandes palcos para se afirmar como um dos atacantes mais empolgantes do mundo.”
Deu no NYT.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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