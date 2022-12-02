Fusão aprovada: surge a megacooperativa de R$ 5,4 bilhões no ES

Atualmente, o Sicoob Norte tem 20 agências e 71 mil associados. Já o Sicoob Leste Capixaba opera com 23 agências e atende 116 mil associados. Após a homologação, o Sicoob Conexão vai iniciar sua operação com R$ 5,4 bilhões de ativos, R$ 1,1 bilhão de patrimônio líquido e 187 mil cooperados, com presença em 27 municípios capixabas e três na Bahia
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A decisão pela fusão foi aprovada pelos delegados das duas cooperativas, que são os representantes dos associados. A validação foi realizada após análise dos estudos de fusão que passaram pelos conselhos de administração e fiscal das cooperativas. Agora, a união segue para a homologação do Banco Central
para a conclusão do processo, que deve ocorrer em até 90 dias.
“A nova instituição terá uma atuação mais relevante em suas áreas de atuação, com expectativa de ampliar a cobertura física e digital, a participação de mercado e a adesão de novas pessoas e empresas”, disse Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.
Serão decididas posteriormente a sede e a diretoria da nova cooperativa. Para os cooperados, não haverá mudanças quanto à movimentação das contas, que permanecerão nos mesmos pontos de atendimento e canais digitais.
O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 600 mil associados e atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro
e Bahia. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.