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Leonel Ximenes

Além de preso, assaltante é condenado a indenizar vítima no ES

O crime foi cometido por dois indivíduos que levaram um malote com dinheiro do cliente do Banco do Brasil

Públicado em 

22 nov 2022 às 12:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A vítima alegou que o malote continha R$ 30 mil em espécie e R$ 32 mil em cheques
A vítima alegou que o malote continha R$ 30 mil em espécie e R$ 32 mil em cheques Crédito: Divulgação
Perdeu duas vezes. Um assaltante foi condenado pela Justiça da Serra a indenizar sua vítima, por danos morais, em R$ 10 mil. Conforme o processo, o crime foi cometido por dois indivíduos que levaram um malote com dinheiro do requerente, do Banco do Brasil de Jacaraípe, depois de atirarem sem direção quando a vítima tentou se defender.
Após os bandidos irem embora, o homem teria acionado a Polícia Militar, que perseguiu os assaltantes que fugiram em um veículo. Contudo, durante a perseguição, os suspeitos colidiram com outro carro, o que possibilitou a detenção de um dos indivíduos, e este acabou condenado a indenizar a vítima.
Ao juizado da 4ª Vara Cível da Serra, a vítima alegou que o malote continha R$ 30 mil em espécie e R$ 32 mil em cheques. Todavia, a juíza Cinthya Coelho Laranja entendeu que, não havendo provas relacionadas à quantia furtada, o dano material não poderia ser presumido. Dessa forma, o pedido de indenização por dano material foi negado.

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No entanto, em relação aos danos morais, a magistrada determinou que o réu indenize a vítima em R$ 10 mil, levando em consideração que a conduta do acusado gerou grande abalo ao autor e o deixou em situação de vulnerabilidade.
O assalto ocorreu no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 10h, na agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe.

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O processo começou a tramitar no dia 22/3/2017. A vítima, inicialmente, requereu à Justiça que fixasse uma indenização por danos materiais no valor de R$ 65 mil, e por danos morais, no valor de R$ 10 mil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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