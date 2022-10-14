Cliente de banco vai receber 13 vezes o valor perdido em assalto no ES

O banco foi condenado na última segunda-feira (dia 10), pelo Juizado Especial Cível de Cariacica, a ressarcir a cliente no valor roubado e mais R$ 6 mil por dano moral. A indenização representa 13 vezes mais do que o valor perdido pela cliente. Cabe ainda recurso da decisão judicial.

“Nós já esperávamos um provimento positivo para nossa cliente, pois o dano sofrido por ela foi comprovado. Além disso, as instituições bancárias têm a obrigação de garantir a segurança de todas as pessoas, clientes ou não, que adentrem em suas agências e estabelecimentos em horários de funcionamento ao público ou fora dele”, comentou a advogada Amanda dos Santos Leonardo, do escritório Lucas Neto & Stella Mergár Sociedade de Advogados.