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Leonel Ximenes

Cliente de banco vai receber 13 vezes o valor perdido em assalto no ES

Mulher, que recorreu à Justiça, foi abordada pelo criminoso, armado, logo após sacar dinheiro no caixa eletrônico

Públicado em 

14 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A cliente foi assaltada logo depois de sacar dinheiro no caixa eletrônico do BB em Cariacica
A cliente perdeu R$ 500 que havia sacado no caixa eletrônico do BB em Cariacica Crédito: Divulgação
Uma correntista do Banco do Brasil foi assaltada, em fevereiro deste ano, numa agência em Cariacica por um criminoso portando arma de fogo, que levou dela R$ 500 sacados pela vítima no caixa eletrônico. Ela recorreu à Justiça e vai receber uma indenização.
O banco foi condenado na última segunda-feira (dia 10), pelo Juizado Especial Cível de Cariacica, a ressarcir a cliente no valor roubado e mais R$ 6 mil por dano moral. A indenização representa 13 vezes mais do que o valor perdido pela cliente. Cabe ainda recurso da decisão judicial.
“Nós já esperávamos um provimento positivo para nossa cliente, pois o dano sofrido por ela foi comprovado. Além disso, as instituições bancárias têm a obrigação de garantir a segurança de todas as pessoas, clientes ou não, que adentrem em suas agências e estabelecimentos em horários de funcionamento ao público ou fora dele”, comentou a advogada Amanda dos Santos Leonardo, do escritório Lucas Neto & Stella Mergár Sociedade de Advogados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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