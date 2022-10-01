Violência cai, e ES registra redução de 12% de homicídios no ano

Polícia Civil faz diligência em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

O bimestre mais violento do ano foi registrado em julho, com 91 assassinatos, e agosto, com 96. Juntos, somaram, ao todo, 187 crimes letais.

Ainda que a violência tenha se reduzido, o Estado não conseguiu recuperar a posição de ano menos violento da série histórica, algo que ainda é possível. De janeiro a setembro, foram 719 ocorrências ante as 715 de 2019, considerando o mesmo período.

Naquele ano, 2019 fechou com 987 homicídios. Para ficar abaixo de mil registros violentos, levando-se em conta os dados acumulados nos nove primeiros meses deste ano, é preciso que haja uma média de 93 homicídios/mês no último trimestre do ano. Para fechar abaixo dos 987, entretanto, será necessário alcançar uma média de 89 crimes/mês neste período.

É um cenário possível, apesar de coincidir com as épocas de temperaturas mais quentes, em que tradicionalmente sobem o número de assassinatos no Espírito Santo.

Na comparação com o ano passado, que finalizou com 1.060 crimes, atualmente são menos 101 homicídios (719 contra 820), uma redução de mais de 12% no ano. Setembro teve o menor número de assassinatos desde 1996, segundo a Sesp.

Todas as regiões apresentam queda de assassinatos. A que mais se destaca é a Noroeste, com uma retração de 30,17% (81 crimes em 2022, contra 116 do ano passado). A região metropolitana , que já obteve, em 2021, o melhor resultado desde 1996, apresenta queda de 5,5% nos registros. Já o Norte tem decréscimo de 16%, o Sul, menos 12%, e a Serrana menos 11%.