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Leonel Ximenes

Violência cai, e ES registra redução de 12% de homicídios no ano

Segundo a Sesp, setembro (65 casos) teve o menor número de assassinatos desde 1996

Públicado em 

01 out 2022 às 01:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia faz buscas em terreno perto do Jockey Clube à procura de pistas sobre o desaparecimento do perito Celso Marvila
Polícia Civil faz diligência em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Após dois meses de picos no índice de homicídios, que provocaram o bimestre mais violento do ano, o Espírito Santo teve um bem-vindo freio na onda de sangue. O Estado acumulou 65 assassinatos em setembro, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Nos nove primeiros meses de 2022, a redução chega a mais de 12%.
O bimestre mais violento do ano foi registrado em julho, com 91 assassinatos, e agosto, com 96. Juntos, somaram, ao todo, 187 crimes letais.

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Ainda que a violência tenha se reduzido, o Estado não conseguiu recuperar a posição de ano menos violento da série histórica, algo que ainda é possível. De janeiro a setembro, foram 719 ocorrências ante as 715 de 2019, considerando o mesmo período.
Naquele ano, 2019 fechou com 987 homicídios. Para ficar abaixo de mil registros violentos, levando-se em conta os dados acumulados nos nove primeiros meses deste ano, é preciso que haja uma média de 93 homicídios/mês no último trimestre do ano. Para fechar abaixo dos 987, entretanto, será necessário alcançar uma média de 89 crimes/mês neste período.
É um cenário possível, apesar de coincidir com as épocas de temperaturas mais quentes, em que tradicionalmente sobem o número de assassinatos no Espírito Santo.

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Na comparação com o ano passado, que finalizou com 1.060 crimes, atualmente são menos 101 homicídios (719 contra 820), uma redução de mais de 12% no ano. Setembro teve o menor número de assassinatos desde 1996, segundo a Sesp.
Todas as regiões apresentam queda de assassinatos. A que mais se destaca é a Noroeste, com uma retração de 30,17% (81 crimes em 2022, contra 116 do ano passado). A região metropolitana, que já obteve, em 2021, o melhor resultado desde 1996, apresenta queda de 5,5% nos registros. Já o Norte tem decréscimo de 16%, o Sul, menos 12%, e a Serrana menos 11%.
Cariacica alcançou o mês com menor quantidade de homicídios no ano, tendo seis mortes registradas. Serra também teve o período de 30 dias menos turbulento em 2022, com sete assassinatos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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