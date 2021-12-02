Para evitar assaltos, posto em Vila Velha não aceita dinheiro após as 21h

Aviso de restrição de meios de pagamento na entrada do posto de combustível de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Atenção, ladrões, gatunos, assaltantes e outros meliantes!: observem a placa de avisos. Um posto de combustível na região do bairro Nova América, em Vila Velha , passou a funcionar durante as 24 horas do dia, mas a direção do estabelecimento tomou uma precaução para evitar a ação de bandidos: das 21h até as 6h da manhã, só é aceito pagamento por cartão - de crédito ou de débito. Nada de dinheiro vivo no caixa.

Uma grande placa foi afixada na entrada do posto de combustível alertando para a restrição do meio de pagamento em parte do período noturno e de madrugada, perfazendo um total de nove horas.

E não adianta insistir: os frentistas não aceitam de jeito nenhum pagamento por dinheiro pelo combustível, cujo preço é o mesmo pelo débito ou crédito, algo pouco comum na concorrência.

Aliás, este posto, com instalações muito simples, costuma vender a gasolina por preços bem competitivos . Mesmo recebendo o pagamento com cartão em algumas horas do dia. Qual o segredo?

EMPRESA ESPECIALIZADA SUGERE MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa Adaptative, que oferece soluções de tecnologia e gestão para postos de combustíveis, entre outros segmentos, recomenda algumas ações para evitar roubos e furtos nestes estabelecimentos.

A primeira, adotada pelo posto de combustível de Vila Velha, é incentivar o consumidor, por meio de bônus ou outras vantagens, a usar cartões de crédito ou de débito para diminuir a circulação de dinheiro.

Outra medida é solicitar que motoqueiros tirem o capacete na hora do estabelecimento ou que o pagamento do combustível seja efetuado na loja de conveniência do posto, e não com o frentista, alvo mais fácil dos bandidos.

A terceira ação sugerida pela empresa é orientar a equipe do posto como agir em caso de assaltos ou instalar um alarme ou botão de pânico no estabelecimento para que as autoridades policiais sejam avisadas no momento da ação dos criminosos.