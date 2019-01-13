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Na madrugada

PM de folga impede assalto a posto de combustíveis em Cariacica

O soldado havia ido ao banheiro do posto quando, ao sair, se deparou com o bandido

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 16:41

Publicado em 

13 jan 2019 às 16:41
PM de folga impede assalto a posto de combustíveis em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Um soldado da Polícia Militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e impediu um homem de roubar um posto de combustíveis, localizado às margens da BR 262, em Campo Grande, Cariacica, na madrugada deste domingo. Preso em flagrante pelo crime, Diego Camargo do Nascimento, 35 anos, disse na delegacia que “nem ele saberia explicar o motivo do assalto”.
Na ocorrência, registrada na 4ª Delegacia Regional, em Cariacica, o soldado da PM, lotado na 3ª Cia do Sétimo Batalhão, disse que parou no posto de combustíveis para abastecer a moto, por volta das 2h30 da madrugada, e aproveitou para usar o banheiro.
Neste momento, Diego chegou ao local surpreendendo o frentista que estava de plantão. O ladrão rendeu a vítima usando uma arma falsa. Ele exigiu dinheiro e obrigou o funcionário a levá-lo até o caixa do posto.
Enquanto mantinha o frentista rendido, Diego foi flagrado pelo policial militar, que saía do banheiro. O soldado então, identificou-se e deu voz de prisão ao bandido. O suspeito acabou se rendendo e avisou ao PM que a arma que estava com ele era falsa.
Luta
Ainda segundo o policial militar, enquanto aguardava a chegada da PM, Diego deu um chute na mão dele, tentando derrubar sua arma para pegá-la. Os dois entraram em luta corporal e o criminoso foi imobilizado pelo soldado.
Na carceragem da delegacia, Diego disse que não sabia explicar porque decidiu cometer o assalto. “Nem eu sei dizer porque fui lá roubar. Estou arrependido do que fiz”, falou.
O frentista rendido por Diego não foi até a delegacia prestar depoimento. Porém, como ele foi flagrado cometendo o crime, foi autuado por tentativa de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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