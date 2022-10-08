Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Clima de violência política faz megaevento na Praça do Papa ser adiado

Organizadores dizem temer pela segurança dos frequentadores; público esperado era de 25 mil pessoas

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

08 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manifestantes pediram voto impresso em ato na Praça do Papa neste domingo (1º)
Praça do Papa é o principal local de manifestações políticas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O segundo turno da eleição para presidente da República e governador termina no dia 30 de outubro, mas há quem tema a violência decorrente do processo eleitoral mesmo duas semanas depois do pleito. Um exemplo é o Sebrae-ES, que anunciou o adiamento da ESX - 2022 - Espírito Santo Innovation Experiente, o maior evento de inovação do Estado, que seria realizado de 10 a 13 de novembro na Praça do Papa, em Vitória.
Este ano o público esperado era de 25 mil pessoas, de todas as idades, com programações para crianças, startups, potenciais empresários e empreendedores em geral, nos quatro dias de evento, com a participação de mais de 100 startups e dezenas de  expositores, além de palestrantes locais e nacionais.
Em nota oficial, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo informa que o adiamento da ESX - 2022 foi motivado pelo “complexo cenário de eleições no segundo turno, em todo o país, com manifestações acaloradas de grupos antagônicos, [o que] pode comprometer a segurança do público do evento”.
Em outras palavras, a direção do Sebrae-ES diz temer que o acirramento de ânimos entre grupos de direita, apoiadores de Bolsonaro, e os de esquerda, adeptos de Lula, comprometa a segurança dos expositores e frequentadores do encontro de inovação em Vitória e por isso decidiu pelo adiamento.

Veja Também

Quanto a Prefeitura de Vitória pagou por dois shows gospel na Praça do Papa?

Risco de violência política é alto até data da posse de novo presidente

E justifica: “É preciso tomar essa medida para continuar garantindo o alto nível do evento e a segurança plena de visitantes, expositores e palestrantes convidados”, prossegue o comunicado.

Veja Também

13 jornalistas candidatos, 1 eleito: veja a votação de cada um

Filho de Casagrande compartilha imagem do pai com Bolsonaro: CasaNaro

No documento, o Sebrae-ES admite que o local do evento tem características que podem comprometer a segurança dos seus frequentadores. “Soma-se a isso o fato do local escolhido para o ESX, a Praça do Papa, ser passagem para um grande número de pessoas e usual ponto de concentração para manifestações e protestos.”

Veja Também

Saiba quantos votos Meneguelli teve em cada um dos 78 municípios do ES

Marqueteiro que levou Manato ao 2º turno deixa a campanha

Os organizadores reprogramaram a terceira edição do ESX - 2022 para o período de 30 de março a 2 de abril de 2023. Seja em que data for, que a paz prevaleça. Política e violência não podem conviver no mesmo lugar - aliás, em lugar nenhum.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Vitória (ES) Praça do Papa Inovação Sebrae Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados