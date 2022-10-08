Clima de violência política faz megaevento na Praça do Papa ser adiado

Praça do Papa é o principal local de manifestações políticas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O segundo turno da eleição para presidente da República e governador termina no dia 30 de outubro , mas há quem tema a violência decorrente do processo eleitoral mesmo duas semanas depois do pleito. Um exemplo é o Sebrae-ES, que anunciou o adiamento da ESX - 2022 - Espírito Santo Innovation Experiente, o maior evento de inovação do Estado, que seria realizado de 10 a 13 de novembro na Praça do Papa, em Vitória.

Este ano o público esperado era de 25 mil pessoas, de todas as idades, com programações para crianças, startups, potenciais empresários e empreendedores em geral, nos quatro dias de evento, com a participação de mais de 100 startups e dezenas de expositores, além de palestrantes locais e nacionais.

Em nota oficial, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo informa que o adiamento da ESX - 2022 foi motivado pelo “complexo cenário de eleições no segundo turno, em todo o país, com manifestações acaloradas de grupos antagônicos, [o que] pode comprometer a segurança do público do evento”.

Em outras palavras, a direção do Sebrae-ES diz temer que o acirramento de ânimos entre grupos de direita, apoiadores de Bolsonaro , e os de esquerda, adeptos de Lula , comprometa a segurança dos expositores e frequentadores do encontro de inovação em Vitória e por isso decidiu pelo adiamento.

E justifica: “É preciso tomar essa medida para continuar garantindo o alto nível do evento e a segurança plena de visitantes, expositores e palestrantes convidados”, prossegue o comunicado.

No documento, o Sebrae-ES admite que o local do evento tem características que podem comprometer a segurança dos seus frequentadores. “Soma-se a isso o fato do local escolhido para o ESX, a Praça do Papa, ser passagem para um grande número de pessoas e usual ponto de concentração para manifestações e protestos.”