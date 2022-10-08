Clima de violência política faz megaevento na Praça do Papa ser adiado

Este ano o público esperado era de 25 mil pessoas, de todas as idades, com programações para crianças, startups, potenciais empresários e empreendedores em geral, nos quatro dias de evento, com a participação de mais de 100 startups e dezenas de expositores, além de palestrantes locais e nacionais.
Em nota oficial, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Espírito Santo informa que o adiamento da ESX - 2022 foi motivado pelo “complexo cenário de eleições no segundo turno, em todo o país, com manifestações acaloradas de grupos antagônicos, [o que] pode comprometer a segurança do público do evento”.
Em outras palavras, a direção do Sebrae-ES diz temer que o acirramento de ânimos entre grupos de direita, apoiadores de Bolsonaro
, e os de esquerda, adeptos de Lula
, comprometa a segurança dos expositores e frequentadores do encontro de inovação em Vitória e por isso decidiu pelo adiamento.
E justifica: “É preciso tomar essa medida para continuar garantindo o alto nível do evento e a segurança plena de visitantes, expositores e palestrantes convidados”, prossegue o comunicado.
No documento, o Sebrae-ES admite que o local do evento tem características que podem comprometer a segurança dos seus frequentadores. “Soma-se a isso o fato do local escolhido para o ESX, a Praça do Papa, ser passagem para um grande número de pessoas e usual ponto de concentração para manifestações e protestos.”
Os organizadores reprogramaram a terceira edição do ESX - 2022 para o período de 30 de março a 2 de abril de 2023. Seja em que data for, que a paz prevaleça. Política e violência não podem conviver no mesmo lugar - aliás, em lugar nenhum.