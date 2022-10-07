Saiba quantos votos Meneguelli teve em cada um dos 78 municípios do ES

Recordista de votos para a Assembleia Legislativa, Sérgio Meneguelli
(Republicanos) teve um excelente desempenho eleitoral em todos os 78 municípios capixabas. Claro que a sua Colatina, onde foi prefeito, lhe deu a maior votação: 25.181.
O ex-prefeito também teve votação expressiva em Cariacica (9.631) e Vitória (7.024). Até na distante Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado, Meneguelli tem o que comemorar, obtendo lá 197 votos.
É bom lembrar que se não fosse seu partido, que fez uma manobra obscura para excluí-lo do processo, Meneguelli seria candidato a senador, e muito competitivo, como já mostravam pesquisas na época. Sorte de Magno Malta
(PL), que não teve um adversário tão duro para medir forças. O senador eleito deve agradecer ao Republicanos.