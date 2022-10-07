Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Saiba quantos votos Meneguelli teve em cada um dos 78 municípios do ES

Candidato mais votado da história para a Assembleia Legislativa,  ex-prefeito de Colatina conseguiu superar a barreira dos 10 mil votos em três cidades

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 13:56

Públicado em 

07 out 2022 às 13:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Meneguelli teve um total de 138.523 votos
Meneguelli teve um total de 138.523 votos Crédito: Divulgação
Recordista de votos para a Assembleia Legislativa, Sérgio Meneguelli (Republicanos) teve um excelente desempenho eleitoral em todos os 78 municípios capixabas. Claro que a sua Colatina, onde foi prefeito, lhe deu a maior votação: 25.181.
Mas não é só na sua cidade natal que Meneguelli “pocou” as urnas. Em outros dois municípios, mesmo distantes do Noroeste do Estado, ele obteve mais de 10 mil votos - Serra (14.278) e Vila Velha (10.300).
O ex-prefeito também teve votação expressiva em Cariacica (9.631) e Vitória (7.024). Até na distante Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado, Meneguelli tem o que comemorar, obtendo lá 197 votos.
É bom lembrar que se não fosse seu partido, que fez uma manobra obscura para excluí-lo do processo, Meneguelli seria candidato a senador, e muito competitivo, como já mostravam pesquisas na época. Sorte de Magno Malta (PL), que não teve um adversário tão duro para medir forças. O senador eleito deve agradecer ao Republicanos.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Colatina Sérgio Meneguelli Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados