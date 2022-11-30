Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O jogo de xadrez na eleição para a direção do Sebrae-ES

Disputa é intensa nos bastidores pelo controle da entidade que tem orçamento anual de R$ 180 milhões, 215 empregados e presença em todo o Estado

Públicado em 

30 nov 2022 às 13:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlão (à esquerda), Idalberto Moro e Júlio Rocha: na disputa pela presidência do Sebrae-ES
Carlão (à esquerda), Idalberto Moro e Júlio Rocha: na disputa pela presidência do Sebrae-ES Crédito: Fotomontagem
Não mobiliza milhões, não é comentada nas redes sociais, não tem Justiça Eleitoral, mas nem por isso a eleição para a direção do Sebrae-ES é menos polêmica e tensa nos bastidores. A disputa reproduz, em menor escala, um embate entre o governo federal e o estadual, que têm suas áreas de influência entre as 13 entidades com direito a voto. É um autêntico jogo de xadrez, com lances intrincados e nem sempre visíveis; as peças estão se movimentando.
A eleição está marcada para o dia 14 de dezembro. O prazo para registro de chapas termina cinco dias antes, no dia 9, às 17h. O novo presidente assume em janeiro para um mandato de quatro anos.
Das 13 entidades votantes, em tese, o governo federal tem quatro representantes: Ufes, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Sebrae Nacional. O governo estadual, por sua vez, tem dois, o Bandes e a Aderes.

Veja Também

Na Leitão da Silva, só falta um aviso: eles brigam, você apanha, cidadão

Cais das Artes e outras obras paradas no ES serão investigadas

Numa análise rápida e fria, poderia se imaginar que o ainda presidente Jair Bolsonaro (PL) teria mais força na eleição do Sebrae-ES que o governador Renato Casagrande (PSB). Mas essa eleição é um autêntico jogo de xadrez, em que as aparências podem enganar os desavisados.
Nas demais sete entidades com direito a voto (Faes, Fecomércio, Fetransporte, Findes, Ideies, Faciapes e OCB-ES), o governo estadual tem reconhecidamente muita influência, ainda mais que Casagrande foi reeleito e naturalmente carrega consigo grande força política para os próximos quatro anos.
Nas entidades sob a órbita do governo federal, aponta-se o deputado federal (reeleito) Evair de Melo (PP) como grande influenciador. O parlamentar, aliás, é adversário figadal do governador. Mais um ingrediente nessa disputa entre poucos, mas privilegiados eleitores.

Veja Também

Polêmica: quem fez a bela foto do gol histórico de Richarlison?

Câmara de Vitória “repudia” Alexandre de Moraes (será que o ministro perdeu o sono?)

Outro fator a ser observado é que a Findes, na prática, tem dois votos: além do seu próprio, exerce poder sobre o voto do Ideies, instituto vinculado à Federação das Indústrias do ES. Portanto, é bom os candidatos tratarem bem Cris Samorini, a atual presidente da Findes.

OS NOMES EM DISPUTA

O pleito do dia 14 vai definir a nova direção (superintendente e dois diretores) e o Conselho Fiscal do Sebrae-ES (três efetivos e três suplentes), além do presidente da entidade, que não é remunerado.
Para a presidência, Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão, que exerce um mandato-tampão de um ano e nove meses após a destituição de Carlos Manato, é candidato. Os outros dois nomes apontados são o do presidente da Federação da Agricultura (Faes), Júlio Rocha, e o do presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro.

Veja Também

Reviravolta no Sebrae-ES: Manato é destituído da presidência

Nos bastidores,o embate pelo controle do Sebrae-ES entre Rocha e Moro, presidentes de duas federações muito poderosas no Estado, é intenso.
A reeleição para a presidência é proibida pelos estatutos do Sebrae-ES, mas como Carlão exerce atualmente um mandato-tampão, tem direito a concorrer. Ele diz que pretende ser o candidato da "conciliação'': "Trabalho por uma chapa de consenso, sou o candidato da terceira via”, brinca.

Veja Também

Vice de Casagrande vai convidar vice de Pazolini a entrar no PSB

Fechado desde 2013, hotel de 43 anos será reaberto em Guarapari

Mas se esse consenso não for possível? “Então decidirei posteriormente o que irei fazer”, pondera o atual presidente.
Consenso, até o momento, parece que existe apenas em torno do superintendente, o executivo que administra o Sebrae. O atual, Pedro Rigo, por enquanto tem o apoio de todas as forças que estão em disputa.
Os outros dois cargos executivos são o de diretor técnico, exercido atualmente por Luiz Toniato, e o de diretor de atendimento, ocupado por José Eugênio Vieira. A coluna apurou que ambos estão trabalhando para continuar em suas respectivas posições, mas pelo menos quatro nomes estão em campo pedindo apoio para fazerem parte da futura direção do Sebrae-ES.

Veja Também

A disputa Casagrande x Manato nos 10 maiores bairros eleitorais do ES

Estão pedindo votos os ex-secretários de Estado Lenise Loureiro e Enio Bergoli, o atual secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, e José Antônio Bof Buffon, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina.
Tanta disputa em torno do comando do Sebrae-ES pode ser explicada pelos números que envolvem a entidade. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo tem um orçamento anual de R$ 180 milhões, 215 empregados e uma rede de escritórios espalhada pela Grande Vitória e pelo interior do Estado.
O salário do superintendente chega a R$ 32 mil e o de cada um dos dois diretores, R$ 28 mil. E tudo isso sem o “povo” reclamando. 

13 ENTIDADES TÊM DIREITO A VOTO NA ELEIÇÃO DO SEBRAE-ES

  • Faes
  • Fecomércio
  • Fetransporte 
  • Findes
  • Ideies
  • Faciapes
  • Banco do Brasil
  • CEF
  • Sebrae Nacional
  • Ufes
  • Bandes
  • Aderes
  • OCB-ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Renato Casagrande governo federal Governo do ES Sebrae
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados