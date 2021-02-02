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Leonel Ximenes

Reviravolta no Sebrae-ES: Manato é destituído da presidência

Ex-deputado federal e aliado de Bolsonaro no ES foi surpreendido pela decisão

Públicado em 

02 fev 2021 às 15:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlos Manato, presidente do PSL no Espírito Santo
Carlos Manato ficou pouco mais de dois anos na presidência do Sebrae-ES Crédito: Marcelo Prest
“Embaixador” informal do presidente Jair Bolsonaro no Espírito Santo, Carlos Manato foi destituído da presidência do Sebrae-ES na última segunda-feira (1º). O ex-deputado federal e demais membros do Conselho Deliberativo do órgão foram surpreendidos com um ofício da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do ES (Faciapes) retirando o apoio ao ex-parlamentar, que representava a entidade como titular e ocupava o cargo de presidente do Conselho.
Com essa mudança, assume interinamente a presidência do Sebrae o empresário Leonardo de Castro, vice-presidente do Conselho, que deve convocar nova eleição entre os membros titulares no prazo de 15 dias. O novo presidente terá mandato até dezembro de 2022. A Faciapes vai indicar seu presidente para ocupar a vaga de titular no Conselho do Sebrae-ES.

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Em dezembro de 2018, Manato, que ficou pouco mais de dois anos na presidência do Sebrae-ES, ganhou a eleição pelo placar apertadíssimo de 7 a 6 do empresário José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES.
“O novo presidente da Faciapes indicou outro membro titular para meu lugar. Não sendo do Conselho, não posso ser presidente. Me sugeriram entrar por outro órgão, mas não aceitei. Não fiz politicagem”, afirma Manato, que garante não haver sido comunicado antes sobre a sua substituição. “Estou acostumado e muito tranquilo. Vida que segue.”
Segundo a coluna apurou, nada muda na atual composição na Diretoria Executiva do Sebrae-ES. Pedro Rigo permanece na Superintendência; José Eugênio Vieira continua como diretor técnico e Luiz Henrique Toniato fica na direção de atendimento. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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