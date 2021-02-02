Reviravolta no Sebrae-ES: Manato é destituído da presidência

“Embaixador” informal do presidente Jair Bolsonaro
no Espírito Santo, Carlos Manato
foi destituído da presidência do Sebrae-ES na última segunda-feira (1º). O ex-deputado federal e demais membros do Conselho Deliberativo do órgão foram surpreendidos com um ofício da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do ES (Faciapes) retirando o apoio ao ex-parlamentar, que representava a entidade como titular e ocupava o cargo de presidente do Conselho.
Com essa mudança, assume interinamente a presidência do Sebrae o empresário Leonardo de Castro, vice-presidente do Conselho, que deve convocar nova eleição entre os membros titulares no prazo de 15 dias. O novo presidente terá mandato até dezembro de 2022. A Faciapes vai indicar seu presidente para ocupar a vaga de titular no Conselho do Sebrae-ES
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Em dezembro de 2018, Manato, que ficou pouco mais de dois anos na presidência do Sebrae-ES, ganhou a eleição pelo placar apertadíssimo de 7 a 6 do empresário José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES.
“O novo presidente da Faciapes indicou outro membro titular para meu lugar. Não sendo do Conselho, não posso ser presidente. Me sugeriram entrar por outro órgão, mas não aceitei. Não fiz politicagem”, afirma Manato, que garante não haver sido comunicado antes sobre a sua substituição. “Estou acostumado e muito tranquilo. Vida que segue.”
Segundo a coluna apurou, nada muda na atual composição na Diretoria Executiva do Sebrae-ES. Pedro Rigo permanece na Superintendência; José Eugênio Vieira continua como diretor técnico e Luiz Henrique Toniato fica na direção de atendimento.