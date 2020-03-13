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Leonel Ximenes

Treta no PSL: deputada Joice Hasselmann acusa casal Manato de “traição”

Parlamentar capixaba reagiu e ironizou as declarações da líder do ex-partido do presidente Bolsonaro na Câmara

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:19

Públicado em 

13 mar 2020 às 19:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O casal Manato: ele já saiu do PSL; ela, ainda não Crédito: Ludmila de Azevedo Crep
Em um vídeo postado nas redes sociais, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusa o casal Manato (deputada federal Dra. Soraya Manato e seu marido, o ex-deputado federal Carlos Manato) de terem traído o PSL.
A briga se dá em torno da indicação da deputada paulista à liderança do PSL na Câmara: “Soraya Manato, tenho que desmentir a senhora, porque você disse que seu nome estava na minha lista atual que me levou à liderança. Esclareço a todos que o nome de Soraya não estava na lista atual”, disse Joice.
E continuou: “Não estava porque nós não pedimos a assinatura dela. Nós não queríamos a assinatura dela, uma vez que traiu o partido. Foi uma traição dela e do marido [Carlos Manato] ao partido. A atual lista não tem a assinatura dela”.

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Pelo Twitter, Soraya Manato (PSL-ES) ironizou as declarações da parlamentar paulista, em alguns trechos, com mais ênfase, utilizando palavras em maiúsculas: “Obrigada por confirmar que NÃO ASSINEI A SUA LISTA DE CANDIDATURA A LIDERANÇA DO PSL e por não me convidar para isso, porque a senhora já sabia o meu posicionamento. Eu e o meu marido, Carlos Manato, SOMOS JAIR MESSIAS BOLSONARO! Obrigada por dizer isso à população”.
Ontem (12), Dra. Soraya postou um vídeo nas redes sociais em que supostamente mostra uma lista em que o nome dela não constava entre os deputados que apoiavam o nome de Joice para a liderança do PSL: "Vejam a lista VERDADEIRA que mostra que NÃO APOIEI a deputada Joice Hasselmann para que ela exercesse o cargo de líder do partido. NÃO ADMITO O USO DO MEU NOME DE MANEIRA INDEVIDA E LEVIANA! SOU MUITO CORRETA NOS MEUS ATOS!"
O ex-deputado Carlos Manato também contesta Joice: "Nós não traímos o PSL, fomos e sempre seremos leais a Bolsonaro. Fomos para o PSL por causa de Bolsonaro. Ela que se elegeu com ele e depois o traiu".

DO PSL PARA O ALIANÇA

No começo do mês, Joice Hasselmann assumiu a liderança do PSL no lugar de Eduardo Bolsonaro (SP), que deixou a legenda para fundar o Aliança, futuro partido do presidente Bolsonaro. Carlos Manato também deixou o PSL na semana passada para ir para o Aliança.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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