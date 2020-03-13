Treta no PSL: deputada Joice Hasselmann acusa casal Manato de “traição”

O casal Manato: ele já saiu do PSL; ela, ainda não Crédito: Ludmila de Azevedo Crep

A briga se dá em torno da indicação da deputada paulista à liderança do PSL na Câmara: “Soraya Manato, tenho que desmentir a senhora, porque você disse que seu nome estava na minha lista atual que me levou à liderança. Esclareço a todos que o nome de Soraya não estava na lista atual”, disse Joice.

E continuou: “Não estava porque nós não pedimos a assinatura dela. Nós não queríamos a assinatura dela, uma vez que traiu o partido. Foi uma traição dela e do marido [Carlos Manato] ao partido. A atual lista não tem a assinatura dela”.

Pelo Twitter, Soraya Manato (PSL-ES) ironizou as declarações da parlamentar paulista, em alguns trechos, com mais ênfase, utilizando palavras em maiúsculas: “Obrigada por confirmar que NÃO ASSINEI A SUA LISTA DE CANDIDATURA A LIDERANÇA DO PSL e por não me convidar para isso, porque a senhora já sabia o meu posicionamento. Eu e o meu marido, Carlos Manato, SOMOS JAIR MESSIAS BOLSONARO! Obrigada por dizer isso à população”.

Ontem (12), Dra. Soraya postou um vídeo nas redes sociais em que supostamente mostra uma lista em que o nome dela não constava entre os deputados que apoiavam o nome de Joice para a liderança do PSL: "Vejam a lista VERDADEIRA que mostra que NÃO APOIEI a deputada Joice Hasselmann para que ela exercesse o cargo de líder do partido. NÃO ADMITO O USO DO MEU NOME DE MANEIRA INDEVIDA E LEVIANA! SOU MUITO CORRETA NOS MEUS ATOS!"

O ex-deputado Carlos Manato também contesta Joice: "Nós não traímos o PSL, fomos e sempre seremos leais a Bolsonaro. Fomos para o PSL por causa de Bolsonaro. Ela que se elegeu com ele e depois o traiu".

DO PSL PARA O ALIANÇA