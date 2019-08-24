No ES, Joice Hasselmann diz que governo vai manter Moro na Justiça

"É claro que o governo vai manter o ministro da Justiça exatamente onde está. Há muito burburinho para pouca coisa." A declaração é da líder do governono Congresso Nacional, Joice Hasselmann (PSL-SP), que esteve em evento, neste sábado (24), em Pedra Azul, no Espírito Santo.

Ao Jornal Nacional, da TV Globo, a deputada federal afirmou que não há nenhum elemento que mostre que Sergio Moro, que comanda a pasta da Justiça, está em risco. "Não há nada que seja objetivo, que signifique um risco para a permanência do ministro. Isso parece a história da mula sem cabeça, ninguém nunca viu, isso não existe", disse.

Para a parlamentar, não houve mudança de postura do presidente, que afirmou que o ministro teria "carta branca" para montar a equipe dele. "Não há uma mudança de postura. Nós temos que entender que o presidente da República, o chefe máximo do Executivo deste país, é quem é o detentor de todos os cargos. Então temos que partir da premissa que os ministérios pertencem ao presidente, ele pode indicar."