Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Racha no partido

Joice Hasselmann retira Soraya Manato da vice-liderança do PSL na Câmara

Nova líder do PSL, Joice destituiu Soraya Manato da vice-liderança do partido, após a parlamentar apoiar a criação do Aliança pelo Brasil, novo partido de Bolsonaro. Para capixaba, decisão não surpreende

Publicado em 06 de Março de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 13:36
Soraya Manato: "Faço parte, sim, de outra bancada: a que defende Jair Bolsonaro" Crédito: Luis Macedo|Câmara dos Deputados
A deputada federal Soraya Manato (PSL), do Espírito Santo, não é mais vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados. A parlamentar foi retirada do cargo pela nova líder do partido na Casa, Joice Hasselmann. Além de Soraya, outros quatro parlamentares, mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, também foram desligados da liderança do partido.
A capixaba e os outros membros afastados têm em comum a atuação na formação do novo partido do presidente, o Aliança pelo Brasil. O afastamento foi um dos primeiros atos da nova líder do PSL, que reassumiu o posto na última quinta-feira (5). Ela destituiu da função o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que foi punido pela Câmara, a pedido do próprio PSL, que afastou o filho do presidente e outros 11 deputados das atividades partidárias por um ano. 
A punição se deu após as críticas públicas feitas por eles ao próprio partido. Os parlamentares ficarão impedidos de chefiar comissões e liderar bancadas. Soraya não foi atingida por essas punições, especificamente.
Ainda assim, a destituição da vice-liderança não surpreendeu a deputada capixaba. Ela afirma que não irá se opor à decisão de Hasselmann e não vê problemas em ser retirada do cargo.
"Todas as vezes que um líder é eleito ele tem a prerrogativa de compor o seu corpo de líderes da maneira que deseja. Ela achou a mudança oportuna e não irei questioná-la. Faço parte, sim, de outra bancada: a que defende Jair Bolsonaro", afirmou Soraya, em nota, após a destituição. A deputada não comentou uma possível saída do PSL.
Não há, este ano, janela para saída de deputados federais, e sim apenas para vereadores. Quem trocar de partido sem justa causa reconhecida pela Justiça corre o risco de perder o mandato. 

Veja Também

"O PSL virou inimigo do Brasil", diz advogada de Bolsonaro

"Você está com oito arrobas", diz Bolsonaro para eleitor capixaba

Aliados de Bolsonaro querem esvaziar o PSL para as eleições de 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados