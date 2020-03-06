Joice Hasselmann retira Soraya Manato da vice-liderança do PSL na Câmara

A deputada federal Soraya Manato (PSL), do Espírito Santo, não é mais vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados. A parlamentar foi retirada do cargo pela nova líder do partido na Casa, Joice Hasselmann. Além de Soraya, outros quatro parlamentares, mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, também foram desligados da liderança do partido.
A capixaba e os outros membros afastados têm em comum a atuação na formação do novo partido do presidente, o Aliança pelo Brasil. O afastamento foi um dos primeiros atos da nova líder do PSL, que reassumiu o posto na última quinta-feira (5). Ela destituiu da função o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que foi punido pela Câmara, a pedido do próprio PSL, que afastou o filho do presidente e outros 11 deputados das atividades partidárias por um ano.
A punição se deu após as críticas públicas feitas por eles ao próprio partido. Os parlamentares ficarão impedidos de chefiar comissões e liderar bancadas. Soraya não foi atingida por essas punições, especificamente.
Ainda assim, a destituição da vice-liderança não surpreendeu a deputada capixaba. Ela afirma que não irá se opor à decisão de Hasselmann e não vê problemas em ser retirada do cargo.
"Todas as vezes que um líder é eleito ele tem a prerrogativa de compor o seu corpo de líderes da maneira que deseja. Ela achou a mudança oportuna e não irei questioná-la. Faço parte, sim, de outra bancada: a que defende Jair Bolsonaro", afirmou Soraya, em nota, após a destituição. A deputada não comentou uma possível saída do PSL.
Não há, este ano, janela para saída de deputados federais, e sim apenas para vereadores. Quem trocar de partido sem justa causa reconhecida pela Justiça corre o risco de perder o mandato.