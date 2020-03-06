Joice Hasselmann retira Soraya Manato da vice-liderança do PSL na Câmara

Soraya Manato: "Faço parte, sim, de outra bancada: a que defende Jair Bolsonaro" Crédito: Luis Macedo|Câmara dos Deputados

A deputada federal Soraya Manato (PSL), do Espírito Santo, não é mais vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados. A parlamentar foi retirada do cargo pela nova líder do partido na Casa, Joice Hasselmann. Além de Soraya, outros quatro parlamentares, mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro , também foram desligados da liderança do partido.

A capixaba e os outros membros afastados têm em comum a atuação na formação do novo partido do presidente, o Aliança pelo Brasil . O afastamento foi um dos primeiros atos da nova líder do PSL, que reassumiu o posto na última quinta-feira (5). Ela destituiu da função o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que foi punido pela Câmara, a pedido do próprio PSL, que afastou o filho do presidente e outros 11 deputados das atividades partidárias por um ano.

A punição se deu após as críticas públicas feitas por eles ao próprio partido. Os parlamentares ficarão impedidos de chefiar comissões e liderar bancadas. Soraya não foi atingida por essas punições, especificamente.

Ainda assim, a destituição da vice-liderança não surpreendeu a deputada capixaba. Ela afirma que não irá se opor à decisão de Hasselmann e não vê problemas em ser retirada do cargo.

"Todas as vezes que um líder é eleito ele tem a prerrogativa de compor o seu corpo de líderes da maneira que deseja. Ela achou a mudança oportuna e não irei questioná-la. Faço parte, sim, de outra bancada: a que defende Jair Bolsonaro", afirmou Soraya, em nota, após a destituição. A deputada não comentou uma possível saída do PSL.