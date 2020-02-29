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Conversa pelo celular

'Você está com oito arrobas', diz Bolsonaro para eleitor capixaba

Essa foi a maneira como o presidente se referiu a um apoiador da nova legenda partidária, Aliança pelo Brasil, durante evento em Vitória. O homem é negro e conversou com Bolsonaro durante uma chamada de vídeo

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 13:07
Eleitor de Bolsonaro conversa com o presidente por celular durante evento em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, na manhã deste sábado (29), para um eleitor capixaba que ele deve "estar com oito arrobas", ao se referir ao peso do homem, que é negro. 
A declaração foi dada durante o primeiro evento de filiação do Aliança pelo Brasil, partido fundado por Bolsonaro, no Espírito Santo. Na época da campanha eleitoral, em 2018, o presidente se envolveu numa polêmica quando disse, após visitar um quilombo, que "o afrodescendente mais leve de lá pesava sete arrobas"  unidade de medida usada na pesagem de bovinos e suínos. O Ministério Público Federal (MPF) chegou a ingressar com uma denúncia por racismo, mas Bolsonaro, já presidente, foi inocentado no ano passado.

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O presidente não compareceu pessoalmente, mas participou rapidamente do evento, que ocorre no Centro de Convenções de Vitória, através de uma chamada de vídeo pelo celular.
Enquanto agradecia os correligionários capixabas, um eleitor pegou o microfone e demonstrou apoio ao presidente.

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"Eu sou 'negão', votei no senhor e vou votar de novo em 2022. O senhor é o melhor presidente do Brasil", disse o eleitor.
Aos risos, Bolsonaro comentou: "E você deve estar com oito arrobas".
A reportagem abordou o eleitor, com o nome de Charles Ribeiro. Charles é de Bom Jesus do Norte e disse que pretende se candidatar ao cargo de vereador nas próximas eleições. Ele afirmou que não se sentiu ofendido pela declaração de Bolsonaro. "Não fiquei, não vi problema nenhum", afirmou.
O encontro do partido, ainda não oficializado, ocorre no Centro de Convenções de Vitória e é voltado para a coleta de assinaturas necessárias para o reconhecimento da sigla pelo TSE. As lideranças do partido já reconhecem que ele não vai ficar pronto até as eleições municipais, em outubro deste ano. O presidente foi ovacionado pela plateia, formada por apoiadores do Aliança. Uma idosa de 105 anos também usou o microfone para defender Bolsonaro, dizendo que o amava. "Isso é uma declaração de amor. Pergunta se ela está solteira", respondeu o presidente na chamada de vídeo. 

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