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Em Vitória

Aliados de Bolsonaro querem esvaziar o PSL para as eleições de 2020

Em evento do Aliança pelo Brasil, na Capital capixaba, neste sábado, os deputados Carla Zambelli e Daniel Silveira afirmaram que estão orientando filiados do partido a irem para outras siglas conservadoras

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 12:29
Público presente no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Aliados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) querem esvaziar o PSL, liderado por Luciano Bivar, antes das eleições municipais. Deputados federais bolsonaristas, que não conseguem deixar o PSL antes da janela partidária, estão orientando aqueles correligionários que querem ser candidatos no próximo pleito a saírem do PSL e buscarem abrigos em outros partidos "conservadores", como o PRTB e o Patriota. Esses parlamentares já entraram na Justiça para tentar sair do PSL sem perder o mandato.

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Dois desses deputados, Carla Zambelli (PSL-SP) e Daniel Silveira (PSL-RJ) estão em Vitória, neste sábado (29), para participar do primeiro evento oficial do "Aliança pelo Brasil", partido idealizado por Bolsonaro, no Espírito Santo.
O encontro oficial do partido, ainda não oficializado, ocorre no Centro de Convenções de Vitória e é voltado para a coleta de assinaturas necessárias para o reconhecimento da sigla pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As lideranças do partido já reconhecem que ele não vai ficar pronto até as eleições municipais, em outubro deste ano.
Apesar de estar filiada ao PSL, Carla Zambelli tem percorrido vários Estados do Brasil para ajudar na coleta de assinaturas. Ela admite que o partido não deve ficar pronto antes das eleições.
Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira
"Deve acontecer uma frustração, porque as pessoas gostariam de sair, principalmente os novos, pelo Aliança. Mas eu estou indicando que as pessoas procurem outros partidos, como o PRTB, Pros ou Patriota. Existem partidos, inclusive, que já estão convidando os filiados ao PSL. Futuramente, eles devem migrar para o Aliança", disse a deputada.

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Daniel Silveira afirmou que os filiados ao PSL, mas pertencentes a ala bolsonarista, devem buscar um acordo com outros partidos.
Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira
"A gente sairia junto com outras siglas [para a disputa municipal], com um acordo para lançarmos os candidatos e, depois, migrarmos para o Aliança. Esse acordo político com partidos como Patriota e Republicanos. São partidos com base conservadora", destacou.
O evento de filiação do Aliança no Estado também contou com a presença da deputada federal Soraya Manato (PSL-ES). Mesmo filiado no partido comandado nacionalmente por Bivar, a deputada capixaba compôs a mesa do Aliança no evento. Ela afirmou que está buscando um acordo com o PSL para deixar o partido antes da janela partidária.  
"Há essa conversa. Estamos tentando ver se conseguimos adiantar esse processo antes da janela de 2022. Quanto mais rápido a gente conseguir vai ser bom tanto para o PSL quanto para quem quer ficar com a Aliança. Essa conversa é feita com ele (Luciano Bivar) e com outros membros para que ele possa liberar a turma. Para eles é bom também porque 'destumultua' o partido porque fica essa insegurança para eles tocarem os projetos deles. Eles estão abrindo para negociação sim porque a poeira está abaixando e os ânimos não estão acirrados como antes. Nada como um dia após o outro", disse Soraya.

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O marido da deputada, o ex-deputado Carlos Manato, também presente no evento, deixou a presidência estadual do partido no início de fevereiro. Ele permanece filiado ao PSL até que o Aliança saia do papel. 
O evento estava previsto para ser realizado na Capital capixaba em 14 de fevereiro, mas foi adiado devido às fortes chuvas que caíram no Estado no período. 

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