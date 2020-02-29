Aliados de Bolsonaro querem esvaziar o PSL para as eleições de 2020

Público presente no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Aliados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) querem esvaziar o PSL, liderado por Luciano Bivar, antes das eleições municipais. Deputados federais bolsonaristas, que não conseguem deixar o PSL antes da janela partidária, estão orientando aqueles correligionários que querem ser candidatos no próximo pleito a saírem do PSL e buscarem abrigos em outros partidos "conservadores", como o PRTB e o Patriota. Esses parlamentares já entraram na Justiça para tentar sair do PSL sem perder o mandato.

Dois desses deputados, Carla Zambelli (PSL-SP) e Daniel Silveira (PSL-RJ) estão em Vitória, neste sábado (29), para participar do primeiro evento oficial do "Aliança pelo Brasil", partido idealizado por Bolsonaro, no Espírito Santo.

O encontro oficial do partido, ainda não oficializado, ocorre no Centro de Convenções de Vitória e é voltado para a coleta de assinaturas necessárias para o reconhecimento da sigla pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As lideranças do partido já reconhecem que ele não vai ficar pronto até as eleições municipais , em outubro deste ano.

Apesar de estar filiada ao PSL, Carla Zambelli tem percorrido vários Estados do Brasil para ajudar na coleta de assinaturas. Ela admite que o partido não deve ficar pronto antes das eleições.

Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Deve acontecer uma frustração, porque as pessoas gostariam de sair, principalmente os novos, pelo Aliança. Mas eu estou indicando que as pessoas procurem outros partidos, como o PRTB, Pros ou Patriota. Existem partidos, inclusive, que já estão convidando os filiados ao PSL. Futuramente, eles devem migrar para o Aliança", disse a deputada.

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Daniel Silveira afirmou que os filiados ao PSL, mas pertencentes a ala bolsonarista, devem buscar um acordo com outros partidos.

Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) no evento para coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil em Vitória Crédito: Fernando Madeira

"A gente sairia junto com outras siglas [para a disputa municipal], com um acordo para lançarmos os candidatos e, depois, migrarmos para o Aliança. Esse acordo político com partidos como Patriota e Republicanos. São partidos com base conservadora", destacou.

O evento de filiação do Aliança no Estado também contou com a presença da deputada federal Soraya Manato (PSL-ES). Mesmo filiado no partido comandado nacionalmente por Bivar, a deputada capixaba compôs a mesa do Aliança no evento. Ela afirmou que está buscando um acordo com o PSL para deixar o partido antes da janela partidária.

"Há essa conversa. Estamos tentando ver se conseguimos adiantar esse processo antes da janela de 2022. Quanto mais rápido a gente conseguir vai ser bom tanto para o PSL quanto para quem quer ficar com a Aliança. Essa conversa é feita com ele (Luciano Bivar) e com outros membros para que ele possa liberar a turma. Para eles é bom também porque 'destumultua' o partido porque fica essa insegurança para eles tocarem os projetos deles. Eles estão abrindo para negociação sim porque a poeira está abaixando e os ânimos não estão acirrados como antes. Nada como um dia após o outro", disse Soraya.

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O evento estava previsto para ser realizado na Capital capixaba em 14 de fevereiro, mas foi adiado devido às fortes chuvas que caíram no Estado no período.