Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Na frente do Aliança pelo Brasil, três partidos aguardam julgamento
Análise no TSE

Na frente do Aliança pelo Brasil, três partidos aguardam julgamento

Na fila de julgamento de pedidos de registro estão o Partido Nacional Corinthiano (PNC), o Partido da Evolução Democrática (PED) e o Partido Nacional Social Democrático Cristão (PNSDC). O TSE ainda não marcou a data para análise das solicitações

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 12:57
Enquanto o Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, planeja eventos para coleta de assinaturas de apoio em 21 Estados até o fim de fevereiro, outras três legendas em formação já passaram dessa fase e aguardam análise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte ainda não marcou datas para julgar os pedidos de registro dessas legendas. O TSE não é obrigado a seguir a ordem cronológica das solicitações para decidir se uma legenda em formação reúne as condições para lançar candidatos nas próximas eleições.
O TSE  ainda não marcou a data para julgamento dos pedidos de criação dos partidos Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Aparecem na fila de julgamento de pedidos de registro o Partido Nacional Corinthiano (PNC), que entrou na lista em agosto de 2018, o Partido da Evolução Democrática (PED), em outubro de 2018, e o Partido Nacional Social Democrático Cristão (PNSDC), incluído na pauta em agosto de 2019.

Veja Também

Aliados querem Bolsonaro no ES para coleta de assinaturas por partido

"Bolsonaro pode fazer um partido em um mês e meio", diz criador de 7 siglas

O PNC é inspirado na "democracia corinthiana", movimento dos anos 1980 em que os jogadores do Corinthians se engajaram nas decisões do clube. Atletas como Sócrates e Casagrande começaram a votar e a opinar em questões como o meio de transporte que time usaria para ir a jogos em outras cidades ou contratações. Em texto sobre a criação do partido, o presidente do PNC, Juan Antonio Moreno Granjeiro, elege como maiores bandeiras a saúde, a educação, o esporte e o meio ambiente, "com apoio às organizações sociais na discussão democrática, sem exclusão de ninguém". O PNC não se classifica nem como de esquerda, nem de direita nem de centro.
Outra sigla que aguarda julgamento da corte eleitoral, o PED diz, em sua página na internet, que sua principal luta é contra os impostos e se opõe a radicalismos políticos. "Somos contra a cobrança abusiva de impostos, que sempre deixa lesão por onde passa, seja do trabalhador ao empregador. Somos um partido de centro, desprovido do radicalismo da esquerda e da falta de piedade dos que dizem ser partidos de direita", afirma Gilson da Silva Lima, presidente do PED.

Veja Também

Corinthiano, Animais, Piratas: 75 partidos querem sair do papel

Procurado, José Feliciano Coelho, presidente do PNSDC, disse que só poderia responder aos questionamentos sobre seu partido em fevereiro. No seu site, a legenda em criação lista, como base, os princípios cristãos, preocupação com "a família brasileira", respeito à propriedade privada e aos direitos humanos. A tentativa de criação do partido havia sido barrada pelo TSE em 1994. Catorze anos depois, os diretores da sigla fizeram novo pedido à Corte, sem a necessidade de passar pela coleta de assinaturas.
Além do PNC, o PED, o PSDC e o Aliança, há mais 73 partidos em criação no Brasil, de acordo com o TSE. O país já tem 33 partidos em atividade.

BARREIRAS

O número de partidos em formação continua grande mesmo após a aprovação de regras mais rígidas para a distribuição de fundo partidário e de tempo de TV na reforma eleitoral de 2017. Segundo a cláusula de barreira, apenas partidos que elegeram ao menos nove deputados federais em nove Estados diferentes, e atingiram 1,5% dos votos totais para a Câmara em 2018 têm acesso a dinheiro público e espaço televisivo.

Veja Também

Partidos do ES podem receber R$ 45 milhões do fundo eleitoral em 2020

A regra vai ficando mais rígida a cada quatro anos. Em 2022, por exemplo, será necessário obter ao menos 2% dos votos válidos e ter eleito 11 deputados federais em, no mínimo, oito Estados.
No último dia 10 de dezembro, o Tribunal Superior eleitoral aprovou o 33º partido político no país, o Unidade Popular. A legenda se declara como sendo de "esquerda revolucionária e popular". 

Veja Também

Número de filiados a partidos volta a cair no ES após 10 anos de aumento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução
Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Conheça as plantas consideradas tóxicas para cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados