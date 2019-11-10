'Bolsonaro pode fazer um partido em um mês e meio', diz criador de 7 siglas

Sim. Só existem dois segmentos hoje capazes de criar um partido no Brasil: um líder nacional forte, como é o caso de Bolsonaro, e as igrejas. Tanto que o (bispo evangélico) Edir Macedo fez o PRB. Mesmo para os movimentos sindicais eu vi como é difícil de se fazer. O grande empecilho para Bolsonaro seria a coleta das assinaturas. Mas ele tem um forte esquema. Todos os candidatos que foram eleitos através dele podem acionar sua comunicação para atuarem como coletores nos Estados. Os dois grandes pressupostos para organizar um partido hoje são conseguir mais de 570 mil assinaturas (número de apoiamentos estabelecidos por lei para a abertura de um partido, que correspondem a 0,5% do total de eleitores que votaram na última eleição) e que isso seja feito em ao menos nove Estados. Mas abrir partido é 5% uma questão política e 95% uma questão jurídica. Hoje é muito mais fácil do que antigamente. Hoje se faz tudo sem a presença da Justiça e depois se leva as coisas à Justiça. Antigamente os observadores dos Tribunais eram colocados para acompanhar a gente em tudo. Era uma loucura. Mas, ainda assim, a forma de conseguir essas coletas é que pode ser um impedimento. Ele tem que cumprir as exigências. A lei exige certas celebrações que as pessoas pensam que não vai ter problema se não cumprir. Tivemos dois ou três partidos que não conseguiram o registro, como o Muda Brasil e o Corintiano. Então, se ele tiver gente competente pra fazer o partido, ele faz. Isso inclui um bom advogado da área. E há muitos.