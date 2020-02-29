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Karina Kufa

'O PSL virou inimigo do Brasil', diz advogada de Bolsonaro

Representado o presidente em evento em Vitória,  ela afirmou que não recomenda que os filiados ao PSL que estejam sem mandato e que desejam disputar as próximas eleições permaneçam no partido

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 17:45
Encontro do partido Aliança Pelo Brasil, no Centro de Convenções de Vitória, com a presença de Karina Kufa - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A advogada Karina Kufa, que chegou a trabalhar pelo PSL e hoje é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro na criação do Aliança pelo Brasil, criticou, em Vitória, a sigla liderada pelo deputado federal Luciano Bivar.
Kufa afirmou, em entrevista à A Gazeta, que não recomenda que os filiados ao PSL que estejam sem mandato e que desejam disputar as próximas eleições permaneçam no partido. Segundo ela, a sigla virou um "inimigo do Brasil".
"O PSL virou, infelizmente, um inimigo do Brasil. Há uma preocupação que essas pessoas (deputados ainda filiados) não sejam perseguidas como nossos deputados federais estão sendo perseguidos hoje",  declarou a advogada, citando a guerra interna de membros do PSL que apoiam Bolsonaro contra o presidente da sigla.
Aliados ao presidente Bolsonaro querem esvaziar o PSL, antes das eleições municipais. Parlamentares bolsonaristas, que não conseguem deixar o PSL antes do início da janela partidária, estão orientando aqueles correligionários que querem ser candidatos no próximo pleito a saírem da sigla e buscarem abrigos em outros partidos considerados "conservadores", como o PRTB e o Patriota.

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Alguns parlamentares já entraram na Justiça para tentar sair do PSL sem perder o mandato. Sem uma decisão judicial, eles só podem fazer essa mudança durante a janela partidária.
Karina Kufa afirmou que essa também é a recomendação do presidente. "A orientação que o presidente Bolsonaro vem dando é de que pessoas que queiram disputar 2020, se o partido Aliança não tiver pronto até lá, que procurem legendas diversas que tenham alinhamento com a direita. Não tem sentido uma pessoa conservadora aceitar uma legenda de esquerda."

Evento de filiação ao partido Aliança pelo Brasil

A advogada representou o presidente no evento de coleta de assinaturas para formalização do Aliança pelo Brasil, que aconteceu no Centro de Convenções de Vitória neste sábado (29). Bolsonaro também participou do encontro, mas através de uma chamada de vídeo. Nela, agradeceu o apoio dos correligionários e foi ovacionado pela plateia.
O presidente ainda disse para um eleitor capixaba que ele "deve estar com oito arrobas", ao se referir ao peso do homem, que é negro.

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