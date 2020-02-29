'Bem que eu queria', diz Carla Zambelli sobre impeachment de Maia e Alcolumbre

Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) em evento de filiação do novo partido, Aliança pelo Brasil, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou, em evento do Aliança pelo Brasil no Espírito Santo, que deseja a saída dos presidentes da Câmara Federal e Senado, A deputada federal) afirmou, em evento do Aliança pelo Brasil no Espírito Santo, que deseja a saída dos presidentes da Câmara Federal e Senado, Rodrigo Maia (Dem) Davi Alcolumbre (Dem) . Ao ouvir uma mulher na plateia pedir o impeachment de ambos, a deputada, que é defensora ferrenha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse ao microfone:

"Bem que eu queria. Não posso repetir o que você falou, mas bem que eu queria", afirmou sem citar os nomes dos líderes da Câmara e do Senado.

A parlamentar foi interrompida pela mulher enquanto discursava no evento de filiação do novo partido criado pelo presidente Bolsonaro. Carla lembrava, em sua fala, dos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e da prisão e soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela comentava que ainda havia muita luta pela frente.

Na saída do evento, ao ser questionada sobre a fala a respeito de Maia e Alcolumbre, a deputada desconversou.

"Defendo que o melhor para o país aconteça. Se ele fez algo de errado, que pague por isso. Não acho que o Maia seja o culpado pela questão da aprovação dos R$ 30 bilhões, mas ele tem direcionado algumas votações que não são boas para o governo. Se ele continuar com essa insistência de implementar um parlamentarismo branco, isso vai partir da própria população e não da deputada", afirmou.

A reportagem questionou novamente a deputada, lembrando que ela declarou que "bem que queria" quando foi mencionado um possível impeachment dos presidentes da Câmara e do Senado. Ela declarou, então, que "queria um presidente da Câmara que nos representasse melhor".

VEJA A EXPLICAÇÃO DA DEPUTADA

Ao falar da "aprovação dos R$ 30 bilhões", a deputada citava o projeto de lei aprovado pelo Congresso que torna obrigatórias também as emendas de bancada , propostas em conjunto pelos deputados e senadores de um Estado. As emendas individuais já são impositivas desde 2013.

Os congressistas também alteraram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no final do ano passado, para garantir as emendas impositivas, que abarcariam, ainda, aquelas elaboradas por comissões e pelo relator do orçamento.

Com essas aprovações, o Congresso seria responsável por determinar a alocação de R$ 30 bilhões do Orçamento de 2020, tirando essa prerrogativa do Executivo e dando mais responsabilidades aos parlamentares.

Bolsonaro, no entanto, vetou alguns pontos da LDO, o que inviabilizaria parte das emendas impositivas. O veto pode ser derrubado pelo Congresso na próxima semana. Com a discussão sobre orçamento impositivo, o clima se acirrou entre o Legislativo e o Executivo. O presidente Jair Bolsonaro chegou a compartilhar, via WhatsApp, um vídeo que convoca manifestantes para participar de protestos contra o Congresso Nacional.

DEPUTADA TENTA SAÍDA DO PSL

Zambelli é uma das deputadas do PSL que briga na Justiça para se desfiliar do partido liderado por Luciano Bivar sem perder o mandato.