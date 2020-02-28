Entenda por que vídeo compartilhado por Bolsonaro é prejudicial ao país

Bolsonaro compartilhou vídeo por meio de sua conta particular, em que aparece o brasão da República Crédito: EBC

Ao demonstrar estar disposto a entrar em rota de colisão com as instituições, atitude que atenta contra a democracia, o resultado pode ser uma crise institucional, segundo analistas ouvidos por A Gazeta.

Na terça-feira, por meio de sua conta pessoal no WhatsApp, o presidente compartilhou com amigos e políticos um vídeo que convoca para manifestações de rua marcadas para 15 de março. Nesta quinta (27), ele chegou a dizer em transmissão pelas redes sociais que o vídeo, na verdade, seria uma convocação para atos contra a ex-presidente Dilma em 2016. Porém, o teor do conteúdo é bem diferente.

Com 1 minuto e 40 segundos, o vídeo tem ao fundo o Hino Nacional tocado em saxofone e um texto de apoio ao presidente, além de imagens de Bolsonaro durante discursos e no hospital, após ter sido esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. O texto diz que ele "foi chamado a lutar por nós" e "quase morreu por nós". "Dia 15/03 vamos mostrar a força família brasileira. Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil."

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O cientista político João Gualberto Vasconcellos interpreta que Bolsonaro agiu de forma a convocar a sociedade para se opor aos preceitos constitucionais, ignorando o sentido fundamental da separação de Poderes.

"Ao fazer esta publicação, ele quis dar um recado, que é como ele age o tempo todo: de que está testando os limites do regime democrático. Isso tudo é feito de forma consciente, estudada, com consultores. E tudo o que ele faz se transforma em simbólico. Ele abriu esta discussão, trazendo toda a sua militância. Ele testa para ver se tem passagem, e quando não tem, ele recua. Mas o impacto foi ruim", avalia.

O estudioso destaca que outros sistemas autoritários vigentes hoje se baseiam no apoio do povo na rua e a plebiscitos para reduzir o papel das instituições como parlamento e Judiciário. Países que têm sido objeto de estudo desse tipo de atitude são a Venezuela, a Polônia e a Turquia, por exemplo, em são usados instrumentos legais ou constitucionais para fragilizar a ordem democrática.

"Ele sabe que não consegue agora, mas pode estar fazendo um jogo de longo prazo para desgastá-los, e tentar reduzir o seu tamanho".

ANTI-DEMOCRÁTICO

A separação dos Poderes é uma questão essencial no Estado de Direito, e esta concepção é inclusive pré-democrática, com noções desde o período grego, como pontua a doutora em Ciência Política pela USP Graziella Testa. Este conceito é de que o Estado que precisa que o poder seja dividido para que ninguém seja soberano ou domine, e para que haja equilíbrio.

"Historicamente, depois ainda vem, na trilha do liberalismo, a ideia de limitar o Estado para que ele não se imponha sobre o indivíduo. Dividir poder é para que ninguém tenha poder demais sobre a liberdade dos outros. É preciso que a gente entenda que o Estado de Direito tem que ser resguardado", explica.

O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO

Para Gualberto, este tipo de conduta do presidente é clara na afronta à Constituição. "Quando toma posse, o presidente jura seguir a Constituição, e ela prevê o equilíbrio dos três Poderes. O que ele faz é tentar aumentar o peso do Executivo e diminuir o dos outros. Desconstruir a teia democrática da constituinte de 1988 e construir um regime de força."

A pesquisadora Graziella acrescenta que como a separação e independência dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) é um dos princípios fundamentais da Constituição, atentar contra a independência do Legislativo e do Judiciário é proibido expressamente.

Além disso, o artigo 85 traz que atos do presidente da República que atentem contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação é crime de responsabilidade.

"Embora haja um processo de deslegitimação do Congresso, de toda forma todos ali foram eleitos, são legítimos. Se configurar que está fazendo esse movimento contra o Congresso, significa que há um movimento contra a representação democrática", ressalta.