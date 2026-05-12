Homem diz não gostar de mulheres brancas ao ser preso por ameaças em Guriri

Um homem de 46 anos, identificado como Aderaldo Souza Ribeiro, foi preso na segunda-feira (11) após ameaçar mulheres e outros pedestres com um facão na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito circulava pelo calçadão armado com o facão e dizia que “não gostava de mulheres brancas”.





Após denúncias, os policiais localizaram o homem, que apresentava comportamento agressivo e precisou ser contido durante a abordagem. Ainda de acordo com a PM, ele também teria feito ameaças e ofensas contra os agentes.





O suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames médicos. Em seguida, foi levado para a delegacia.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça, resistência, desobediência e porte de arma fora de casa sem autorização legal. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).