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Leonel Ximenes

Cais das Artes e outras obras paradas no ES serão investigadas

Tribunal de Contas do Estado anuncia que fará uma apuração independente sobre essas obras, para verificar possíveis danos ao Erário

Públicado em 

27 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cais das Artes
A obra do Cais das Artes paralisada na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) iniciou processos de representação contra órgãos públicos devido às obras que estão paralisadas e sem perspectiva de retomada. As obras são o Cais das Artes (por meio do DER-ES) e duas obras da Prefeitura de Cariacica.
As obras foram avaliadas em um processo do TCE-ES, julgado nas últimas semanas. Foram acompanhadas, ao todo, 14 obras do Estado, o que acabou originando as representações.

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Após ter sido verificado que as obras do Cais das Artes, da construção do Centro de Tratamento ao Toxicômano e do Centro de Referência Integrada de Arte-Educação (Criar), ambas no município de Cariacica, estão paralisadas e sem perspectiva de retomada, o TCE-ES decidiu que essas obras precisam de apuração independente, em processos à parte, para verificar possíveis danos ao Erário.
No processo de representação que foi iniciado em relação ao Cais das Artes, segundo a equipe de auditoria, paralelamente a toda discussão judicial que vem sendo travada ao longo de todos esses anos, não ficou demonstrado que o DER-ES tenha realizado qualquer tipo de estudo técnico, ambiental e econômico fundamentado que estabeleça qual a melhor decisão a tomar sobre o empreendimento, pois, segundo o TCE, não foi encaminhada documentação capaz de comprovar que houve avaliação desses elementos.

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Assim, será apurada no processo a conduta do gestor do DER-ES por deixar de tomar providências para a retomada da obra ou não justificar tecnicamente os motivos para a não retomada.
Nessa representação, o gestor foi notificado para encaminhar um cronograma de ações com vistas à retomada (ou justificativa tecnicamente fundamentada para a não retomada) do empreendimento Cais das Artes.
Em março de 2022, foi aprovada, por unanimidade, a inserção do projeto Cais da Artes na Carteira de Projetos de Concessões e Parcerias do Estado. Chegou-se a anunciar uma possível retomada das obras no segundo semestre de 2022, o que não ocorreu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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