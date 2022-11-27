Cais das Artes e outras obras paradas no ES serão investigadas

A obra do Cais das Artes paralisada na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As obras foram avaliadas em um processo do TCE-ES, julgado nas últimas semanas. Foram acompanhadas, ao todo, 14 obras do Estado, o que acabou originando as representações.

Após ter sido verificado que as obras do Cais das Artes, da construção do Centro de Tratamento ao Toxicômano e do Centro de Referência Integrada de Arte-Educação (Criar), ambas no município de Cariacica , estão paralisadas e sem perspectiva de retomada, o TCE-ES decidiu que essas obras precisam de apuração independente, em processos à parte, para verificar possíveis danos ao Erário.

No processo de representação que foi iniciado em relação ao Cais das Artes, segundo a equipe de auditoria, paralelamente a toda discussão judicial que vem sendo travada ao longo de todos esses anos, não ficou demonstrado que o DER-ES tenha realizado qualquer tipo de estudo técnico, ambiental e econômico fundamentado que estabeleça qual a melhor decisão a tomar sobre o empreendimento, pois, segundo o TCE, não foi encaminhada documentação capaz de comprovar que houve avaliação desses elementos.

Assim, será apurada no processo a conduta do gestor do DER-ES por deixar de tomar providências para a retomada da obra ou não justificar tecnicamente os motivos para a não retomada.

Nessa representação, o gestor foi notificado para encaminhar um cronograma de ações com vistas à retomada (ou justificativa tecnicamente fundamentada para a não retomada) do empreendimento Cais das Artes.