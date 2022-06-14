Cidade no ES pode ter placas de obras paradas. Se a moda pega...

A maioria dos deputados estaduais confirmou o veto do governador do Estado ao projeto do deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) que garantia transparência das obras públicas. A votação realizada na tarde desta terça-feira (14) contabilizou 16 deputados contrários e 10 favoráveis ao Projeto de Lei nº 16/2019. Com o resultado, a proposta foi arquivada. Pelo PL de Majeski, nas placas de obras púbicas deveriam conter as datas de início e de conclusão da obra, valor inicial e todos os acréscimos financeiros, nome da empresa realizadora, número do contrato, endereço e telefone do órgão responsável pela fiscalização da obra e contato da instituição que o cidadão poderá recorrer caso queira ter acesso aos documentos relacionados ao projeto. Confirmaram o veto do governo: Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Alexandre Quintino, Dary Pagung, Emílio Mameri, José Esmeraldo, Freitas, Fabricio Gandini, Hudson Leal, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Marcos Mansur, Raquel Lessa e Renzo Vasconcelos. Foram favoráveis ao projeto: Adilson Espíndula, Capitão Assumção, Carlos Von, Danilo Bahiense, Hércules Silveira, Rafael Favatto, Iriny Lopes, Sergio Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite. Marcelo Santos, que presidia a sessão, se absteve.