Leonel Ximeens

A disputa Casagrande x Manato nos 10 maiores bairros eleitorais do ES

São mais de 225 mil votos em disputa nessas regiões, a maioria localizadas na Grande Vitória

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 02:11

Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renato Casagrande e Carlos Manato disputam o segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo Crédito: Arte/AG
O segundo turno das eleições se aproxima e a nova batalha entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) vai definir quem vai ocupar o Palácio Anchieta de 2023 a 2026. Um dos termômetros é o desempenho de cada um nos 10 maiores bairros eleitorais do Estado.
Os 10 bairros são: Jardim Camburi (36.507 eleitores), Coqueiral de Itaparica (29.294), Jacaraípe (25.724), Jardim da Penha (22.880), Itapuã (22.824), Feu Rosa (20.861), Interlagos (19.329), Praia da Costa (18.958), Praia do Canto (14.452) e Campo Grande (14.443).
Juntas, essas regiões somam 225.183 votos. Um conglomerado só teria menos votos do que Vila Velha (336.050), Serra (349.398), Cariacica (272.688) e Vitória (264.428), os quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Em Jardim Camburi (Vitória), Casagrande alcançou 14.301 votos, enquanto Manato teve 10.601. Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) foi palco da vitória do bolsonarista sobre o socialista: 10.175 contra 9.773.
Jacaraípe (Serra) viu Casagrande vencer Manato: 7.558 contra 5.427. Outro bairro com vitória casagrandista foi Jardim da Penha (Vitória), com 8.705 para o governador e 6.745 para o rival.

Itapuã (Vila Velha) deu vantagem para Manato: 7.998 contra 7.533 para Casagrande. Feu Rosa (Serra) proporcionou folga para Casagrande, com 6.291 votos para o chefe do Executivo capixaba e 4.469 para o bolsonarista.
Interlagos (Linhares) viu o empate entre os candidatos, com cada um conquistando 3.610 votos. Os votos desejados, na verdade, são os de Guerino, que conquistou 5.827 preferências. Na Praia da Costa (Vila Velha), Manato obteve 7.404 votos ante os 5.741 de Casagrande.
A Praia do Canto (Vitória) proporcionou 4.808 votos para Manato e 4.572 para o governador. E, por fim, Campo Grande (Cariacica) foi cenário de vitória apertada de Casagrande: 4.522 a 4.490.

Nesses 10 maiores bairros eleitorais houve um empate, cinco vitórias de Casagrande e outras quatro do candidato bolsonarista. Destaca-se que Manato ganhou em bairros com maior poder aquisitivo, enquanto Casagrande obteve suas vitórias em grandes bolsões populacionais e de comércio.
Caso haja transferência de votos, Guerino Zanon (PSD), candidato que ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral e agora apoiador do representante do PL, poderá ajudar bastante Manato em Linhares.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

