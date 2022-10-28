A disputa Casagrande x Manato nos 10 maiores bairros eleitorais do ES

O segundo turno das eleições se aproxima e a nova batalha entre o governador Renato Casagrande
(PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato
(PL) vai definir quem vai ocupar o Palácio Anchieta de 2023 a 2026. Um dos termômetros é o desempenho de cada um nos 10 maiores bairros eleitorais do Estado.
Os 10 bairros são: Jardim Camburi (36.507 eleitores), Coqueiral de Itaparica (29.294), Jacaraípe (25.724), Jardim da Penha (22.880), Itapuã (22.824), Feu Rosa (20.861), Interlagos (19.329), Praia da Costa (18.958), Praia do Canto (14.452) e Campo Grande (14.443).
Juntas, essas regiões somam 225.183 votos. Um conglomerado só teria menos votos do que Vila Velha (336.050), Serra (349.398), Cariacica (272.688) e Vitória (264.428), os quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Em Jardim Camburi (Vitória), Casagrande alcançou 14.301 votos, enquanto Manato teve 10.601. Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) foi palco da vitória do bolsonarista sobre o socialista: 10.175 contra 9.773.
Jacaraípe (Serra) viu Casagrande vencer Manato: 7.558 contra 5.427. Outro bairro com vitória casagrandista foi Jardim da Penha (Vitória), com 8.705 para o governador e 6.745 para o rival.
Itapuã (Vila Velha) deu vantagem para Manato: 7.998 contra 7.533 para Casagrande. Feu Rosa (Serra) proporcionou folga para Casagrande, com 6.291 votos para o chefe do Executivo capixaba e 4.469 para o bolsonarista.
Interlagos (Linhares) viu o empate entre os candidatos, com cada um conquistando 3.610 votos. Os votos desejados, na verdade, são os de Guerino, que conquistou 5.827 preferências. Na Praia da Costa (Vila Velha), Manato obteve 7.404 votos ante os 5.741 de Casagrande.
A Praia do Canto (Vitória) proporcionou 4.808 votos para Manato e 4.572 para o governador. E, por fim, Campo Grande (Cariacica) foi cenário de vitória apertada de Casagrande: 4.522 a 4.490.
Nesses 10 maiores bairros eleitorais houve um empate, cinco vitórias de Casagrande e outras quatro do candidato bolsonarista. Destaca-se que Manato ganhou em bairros com maior poder aquisitivo, enquanto Casagrande obteve suas vitórias em grandes bolsões populacionais e de comércio.