Paulo Hartung “reaparece” no segundo turno no ES

O vídeo de 2010 que está sendo compartilhado no segundo turno de 2022 Crédito: Reprodução de vídeo

Afastado da eleição no Espírito Santo e sem manifestar suas preferências, o ex-governador Paulo Hartung “reapareceu” neste fim de semana no segundo turno. E de uma forma curiosa: um vídeo, de 2010, em que ele aparece elogiando Renato Casagrande (PSB) foi compartilhado com força em grupos de WhatsApp.

Com cabelos pretos e de óculos, o vídeo de 12 anos atrás mostra o então governador Hartung enaltecendo as qualidades de Casagrande, que naquela época foi o candidato de PH ao Palácio Anchieta.

“Casagrande está preparado e tem condições de dar continuidade a esse trabalho que estamos realizando”, elogiou Hartung no vídeo antigo.

A coluna apurou que aliados do ex-governador não gostaram do compartilhamento do vídeo de 12 anos atrás e espalharam outro, de 2014, em que PH atacava Casagrande e dizia que “estava corrigindo um erro que cometeu em 2010”.

Lembrando que as duas lideranças romperam os laços políticos durante a primeira gestão de Casagrande (2011-2014), Hartung se lançou candidato e derrotou o rival no primeiro turno da eleição. Desde aquela época, os dois estão afastados, pessoal e politicamente.