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Leonel Ximenes

Paulo Hartung “reaparece” no segundo turno no ES

Vídeo antigo em que o ex-governador aparece se manifestando sobre um dos candidatos está sendo compartilhado nas redes; a coluna explica o que está acontecendo

Públicado em 

09 out 2022 às 11:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O vídeo de 2010 que está sendo compartilhado no segundo turno de 2022
O vídeo de 2010 que está sendo compartilhado no segundo turno de 2022 Crédito: Reprodução de vídeo
Afastado da eleição no Espírito Santo e sem manifestar suas preferências, o ex-governador Paulo Hartung “reapareceu” neste fim de semana no segundo turno. E de uma forma curiosa: um vídeo, de 2010, em que ele aparece elogiando Renato Casagrande (PSB) foi compartilhado com força em grupos de WhatsApp.
Com cabelos pretos e de óculos, o vídeo de 12 anos atrás mostra o então governador Hartung enaltecendo as qualidades de Casagrande, que naquela época foi o candidato de PH ao Palácio Anchieta.

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“Casagrande está preparado e tem condições de dar continuidade a esse trabalho que estamos realizando”, elogiou Hartung no vídeo antigo.
A coluna apurou que aliados do ex-governador não gostaram do compartilhamento do vídeo de 12 anos atrás e espalharam outro, de 2014, em que PH atacava Casagrande e dizia que “estava corrigindo um erro que cometeu em 2010”.

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Lembrando que as duas lideranças romperam os laços políticos durante a primeira gestão de Casagrande (2011-2014), Hartung se lançou candidato e derrotou o rival no primeiro turno da eleição. Desde aquela época, os dois estão afastados, pessoal e politicamente.
No segundo turno de 2022, Casagrande enfrenta Carlos Manato (PL), disputa em que PH não tomou partido publicamente. Embora dois ex-candidatos ao governo - Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo Teixeira (Novo) -, apontados como ligados politicamente a PH, estejam apoiando o candidato bolsonarista contra o socialista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carlos Manato Paulo Hartung Renato Casagrande Governador do es Governo do ES Eleições 2022
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