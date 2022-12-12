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Leonel Ximenes

Vila Velha anuncia obras no parque ocupado por bolsonaristas

Local virou acampamento de golpistas inconformados com a derrota do presidente Bolsonaro para Lula

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:04

Públicado em 

12 dez 2022 às 18:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Barracas de bolsonaristas no Parque da Prainha, nas imediações do quartel do 38º BI
Barracas de bolsonaristas no Parque da Prainha, nas imediações do quartel do 38º BI Crédito: Alberto Borém
A Prefeitura de Vila Velha anunciou que vai fazer obras de “requalificação” no Parque da Prainha, local onde estão concentrados os manifestantes bolsonaristas inconformados com a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial.
Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), todo o parque será requalificado, incluive o largo do Frei Pedro Palácios, com instalação de academia para idosos, parquinho de crianças, feira gastronômica e de artesanato, pet park e estacionamento para ônibus, principalmente os dos romeiros que visitam o Convento da Penha.
"Estamos desde 2021 trabalhando em um projeto arquitetônico para que a gente possa requalificar o Parque da Prainha. O projeto está pronto para que ele possa ser licitado. É uma requalificação que engloba também quem vem de fora”, explicou o prefeito.

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Arnaldinho diz que pretende concluir as intervenções antes da maior festa religiosa do Estado. “Vamos trabalhar para que a requalificação aconteça antes da Festa da Penha de 2023. Nossa equipe trabalha para colocar a licitação na rua ainda neste mês, para que em janeiro comecem as obras e a gente consiga inaugurar em grande estilo no dia de Nossa Senhora da Penha.”

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Indagado se os manifestantes golpistas acampados no Parque da Prainha não irão atrapalhar as obras de reforma no local, Arnaldinho minimizou: “A manifestação é legítima desde que seja ordeira. Neste momento vemos uma manifestação ordeira. A gente vai sempre ter o diálogo com a comunidade e os manifestantes. Queremos o melhor para a cidade e eles também. Tenho certeza de que vamos chegar a um denominador comum para que todos sejam felizes”.
O chefe do executivo vila-velhense disse também que está acompanhando a situação do parque: “Eles estão no local ainda, todos conseguem observar. A prefeitura acompanha, tentando equalizar”, ponderou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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