Vila Velha anuncia obras no parque ocupado por bolsonaristas

"Estamos desde 2021 trabalhando em um projeto arquitetônico para que a gente possa requalificar o Parque da Prainha. O projeto está pronto para que ele possa ser licitado. É uma requalificação que engloba também quem vem de fora”, explicou o prefeito.

Indagado se os manifestantes golpistas acampados no Parque da Prainha não irão atrapalhar as obras de reforma no local, Arnaldinho minimizou: “A manifestação é legítima desde que seja ordeira. Neste momento vemos uma manifestação ordeira. A gente vai sempre ter o diálogo com a comunidade e os manifestantes. Queremos o melhor para a cidade e eles também. Tenho certeza de que vamos chegar a um denominador comum para que todos sejam felizes”.