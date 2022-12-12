Vila Velha anuncia obras no parque ocupado por bolsonaristas

Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos), todo o parque será requalificado, incluive o largo do Frei Pedro Palácios, com instalação de academia para idosos, parquinho de crianças, feira gastronômica e de artesanato, pet park e estacionamento para ônibus, principalmente os dos romeiros que visitam o Convento da Penha.
"Estamos desde 2021 trabalhando em um projeto arquitetônico para que a gente possa requalificar o Parque da Prainha. O projeto está pronto para que ele possa ser licitado. É uma requalificação que engloba também quem vem de fora”, explicou o prefeito.
Arnaldinho diz que pretende concluir as intervenções antes da maior festa religiosa do Estado. “Vamos trabalhar para que a requalificação aconteça antes da Festa da Penha de 2023
. Nossa equipe trabalha para colocar a licitação na rua ainda neste mês, para que em janeiro comecem as obras e a gente consiga inaugurar em grande estilo no dia de Nossa Senhora da Penha.”
Indagado se os manifestantes golpistas acampados no Parque da Prainha não irão atrapalhar as obras de reforma no local, Arnaldinho minimizou: “A manifestação é legítima desde que seja ordeira. Neste momento vemos uma manifestação ordeira. A gente vai sempre ter o diálogo com a comunidade e os manifestantes. Queremos o melhor para a cidade e eles também. Tenho certeza de que vamos chegar a um denominador comum para que todos sejam felizes”.
O chefe do executivo vila-velhense disse também que está acompanhando a situação do parque: “Eles estão no local ainda, todos conseguem observar. A prefeitura acompanha, tentando equalizar”, ponderou.