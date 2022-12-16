Armandinho Fontoura (Podemos) será presidente da Câmara de Vitória no biênio 2023-2024 Crédito: Reprodução/YouTube Câmara de Vitória

Preso na megaoperação da Polícia Federal nesta quinta-feira (15) que cumpriu mandados de busca e apreensão contra atos antidemocráticos, o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), eleito presidente da Câmara de Vitória a partir do próximo ano, passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (16), mas continua preso. A defesa dele vai pedir a revogação da prisão.

Armandinho teve o pedido de prisão preventiva determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O pedido da prisão tinha sido feito pelo Ministério Público do Espírito Santo, que informou ao STF, no âmbito do inquérito das fake news, que Armadinho usava as redes sociais para incitar limite contra ministros da corte.

Segundo a decisão, Armandinho fez várias críticas a ministros do STF em redes sociais, incitando, por exemplo, que fosse colocado "limite nesses bandidos togados" e dizendo que "vai ter enfrentamento sim, constitucional, pra não deixar esses vagabundos que sequer foram eleitos governarem o nosso país".

Your browser does not support the audio element. Armandinho passa por audiência de custódia mas continua preso em Viana

De acordo com informações do gabinete do vereador Armandinho, na audiência realizada nesta sexta foi averiguada a legalidade da prisão, mas o pedido de revogação que havia sido feito ainda não foi apreciado. A audiência foi feita por vídeo, com um juiz instrutor do STF.