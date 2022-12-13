Da toga ao terno: o desembargador que voltou a ser advogado no ES

Adalto Dias Tristão (à esquerda) recebe a carteira de advogado de José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: Instagram

Nada de pijama, ele continua de terno e gravata. Quem apostou que o desembargador Adalto Dias Tristão fosse “pendurar as chuteiras”, se enganou. Aos 75 anos de idade, recém-aposentado do Tribunal de Justiça , ele não parou um dia sequer, recebeu sua nova carteira na OAB-ES e já está dando expediente como advogado.

“Vou participar da ala dos jovens advogados”, brinca Tristão, que recebeu a carteira de número 37.916 das mãos de José Carlos Rizk Filho, presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil

Foram 48 anos anos como magistrado, sendo 29 como desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ser advogado não é exatamente uma novidade para Adauto Tristão, que antes de ingressar na magistratura atuou seis anos na advocacia.

"Tive a oportunidade de ser estagiário da OAB e depois ser advogado por seis anos. Para mim é uma honra renovada voltar agora, receber a nova carteira de advogado e fazer parte da jovem advocacia" Adalto Dias Tristão - Sobre a sua volta à advocacia

O desembargador aposentado do TJES se associou a um escritório na Praia da Costa . Como advogado, Tristão avisa que vai atuar em todas áreas, mesmo as quais não são sua especialidade.

“Nas áreas onde não somos especialistas, como a trabalhista, iremos estabelecer parcerias com outros advogados. Não vou pegar muito a criminal, mas uma das primeiras causas que peguei é como assistente de acusação”, conta.