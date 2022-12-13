Da toga ao terno: o desembargador que voltou a ser advogado no ES

Nada de pijama, ele continua de terno e gravata. Quem apostou que o desembargador Adalto Dias Tristão fosse “pendurar as chuteiras”, se enganou. Aos 75 anos de idade, recém-aposentado do Tribunal de Justiça
, ele não parou um dia sequer, recebeu sua nova carteira na OAB-ES e já está dando expediente como advogado.
“Vou participar da ala dos jovens advogados”, brinca Tristão, que recebeu a carteira de número 37.916 das mãos de José Carlos Rizk Filho, presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil
.
Foram 48 anos anos como magistrado, sendo 29 como desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ser advogado não é exatamente uma novidade para Adauto Tristão, que antes de ingressar na magistratura atuou seis anos na advocacia.
O desembargador aposentado do TJES se associou a um escritório na Praia da Costa
. Como advogado, Tristão avisa que vai atuar em todas áreas, mesmo as quais não são sua especialidade.
“Nas áreas onde não somos especialistas, como a trabalhista, iremos estabelecer parcerias com outros advogados. Não vou pegar muito a criminal, mas uma das primeiras causas que peguei é como assistente de acusação”, conta.
Nós da OAB ficamos muito felizes com o interesse do desembargador Adalto em voltar a ser advogado. É muito importante a presença dele na advocacia como membro da OAB. Na entrega da carteira a ele, brinquei e disse que tenho até medo que ele forme uma chapa de oposição, tamanha a liderança que ele exerce, seja no Tribunal, seja nos ambientes que ele se coloca”, elogiou José Carlos Rizk Filho.