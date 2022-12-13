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Leonel Ximenes

Da toga ao terno: o desembargador que voltou a ser advogado no ES

Aos 75 anos de idade, desembargador recém-aposentado do Tribunal de Justiça voltou às suas origens

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

13 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Adalto Dias Tristão (à esquerda) recebe a carteira de advogado de José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES
Adalto Dias Tristão (à esquerda) recebe a carteira de advogado de José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: Instagram
Nada de pijama, ele continua de terno e gravata. Quem apostou que o desembargador Adalto Dias Tristão fosse “pendurar as chuteiras”, se enganou. Aos 75 anos de idade, recém-aposentado do Tribunal de Justiça, ele não parou um dia sequer, recebeu sua nova carteira na OAB-ES e já está dando expediente como advogado.
“Vou participar da ala dos jovens advogados”, brinca Tristão, que recebeu a carteira de número 37.916 das mãos de José Carlos Rizk Filho, presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil.

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Foram 48 anos anos como magistrado, sendo 29 como desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ser advogado não é exatamente uma novidade para Adauto Tristão, que antes de ingressar na magistratura atuou seis anos na advocacia.
"Tive a oportunidade de ser estagiário da OAB e depois ser advogado por seis anos. Para mim é uma honra renovada voltar agora, receber a nova carteira de advogado e fazer parte da jovem advocacia"
Adalto Dias Tristão - Sobre a sua volta à advocacia
O desembargador aposentado do TJES se associou a um escritório na Praia da Costa. Como advogado, Tristão avisa que vai atuar em todas áreas, mesmo as quais não são sua especialidade.

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“Nas áreas onde não somos especialistas, como a trabalhista, iremos estabelecer parcerias com outros advogados. Não vou pegar muito a criminal, mas uma das primeiras causas que peguei é como assistente de acusação”, conta.
Nós da OAB ficamos muito felizes com o interesse do desembargador Adalto em voltar a ser advogado. É muito importante a presença dele na advocacia como membro da OAB. Na entrega da carteira a ele, brinquei e disse que tenho até medo que ele forme uma chapa de oposição, tamanha a liderança que ele exerce, seja no Tribunal, seja nos ambientes que ele se coloca”, elogiou José Carlos Rizk Filho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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