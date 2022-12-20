Fim da agonia: cidade no ES vai construir cemitério atrás de presídio

O novo cemitério de Barra de São Francisco será construído num terreno anexo ao presídio regional Crédito: Weber Andrade

Em Barra de São Francisco , a agonia (dos vivos) vai acabar. Finalmente a prefeitura conseguiu um terreno para construir o novo cemitério da cidade. Tudo bem que será em uma área atrás do presídio regional, mas quem ficará eternamente no local não há de reclamar.

O novo cemitério de Barra de São Francisco será construído em um terreno de cerca de 80 mil metros quadrados, em uma área do próprio município. Segundo a prefeitura, o projeto deve ficar pronto no início do ano que vem e começará a ser executado em ritmo emergencial, devido à falta de vagas no cemitério atual.

Com média de 20 sepultamentos por mês, o cemitério principal do município, no Centro, não tem mais vagas nem para os próximos 30 dias, como mostrou recentemente a coluna

A situação já vinha se arrastando há alguns anos e no final da gestão passada, a prefeitura chegou a abrir espaço em uma faixa de cerca de cinco metros, dentro do cemitério, mas essa área também já foi toda ocupada, segundo funcionários.

pandemia de Covid , que provocou 263 mortes (0,6% da população francisquense) no município do Noroeste do Estado, contribuiu para agravar o quadro nos anos de 2020 e 2021.

O cemitério de Barra de São Francisco recebe, em média, 20 sepultamentos por mês Crédito: Weber Andrade

De acordo com o prefeito Enivaldo dos Anjos , nenhuma medida que tenha sido tentada pela administração municipal nos últimos meses para atenuar o problema da falta de vagas no cemitério surtiu efeito e, agora, o quadro chegou ao seu limite.

“Devido às mortes na pandemia, houve um acúmulo de sepultamentos recentes, sem cumprir o prazo legal para exumação. Não temos mais como segurar a situação. Se não construirmos urgentemente um novo cemitério, quem morrer na cidade vai ter que ser enterrado nos distritos”, disse Enivaldo ao portal Norte-Leste.