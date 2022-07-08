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Leonel Ximenes

Morre idosa de 95 anos "que foi morta" pelo INSS 11 meses antes no ES

Dona Dirce chegou a ficar sem receber o pagamento no ano passado por um erro burocrático

Públicado em 

08 jul 2022 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Dirce Paoliello momentos antes de deixar o hospital: alegria pela recuperação
Dona Dirce Paoliello momentos antes de deixar o hospital após se recuperar da Covid, em fevereiro Crédito: Divulgação
Um leve suspiro, sem sinal de sofrimento e dor, foi o último ato terreno de dona Dirce Paoliello, de 95 anos, que morreu nesta sexta-feira (8), às 10h20, em sua casa em Jardim Camburi, em Vitória.
Como mostrou a coluna em setembro do ano passado, a idosa ficou conhecida ao descobrir no banco onde recebia regularmente seu pagamento que, para o INSS, ela havia “morrido” no dia 15 de agosto e, portanto, não poderia mais sacar sua pensão a partir daquele mês.

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Uma grande injustiça para essa doce vovozinha de bem com a vida, fã de Roberto Carlos e que não abria mão de tomar uma cervejinha para brindar à vida junto dos filhos. Com a repercussão do caso absurdo, no primeiro dia útil subsequente após a ida da viúva ao banco, o pagamento foi liberado pelo INSS, que alegou uma falha no sistema.
Dona Dirce morreu nesta manhã de sexta ainda um pouco debilitada após ter contraído Covid no mês de fevereiro e ficar três semanas internada, sendo 16 dias na UTI e quatro intubada. Ela chegou a sofrer uma parada cardíaca após ter se contaminado, mas resistiu bravamente.

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Dois dias antes de finalmente deixar o hospital, dona Dirce, mãe de cinco filhos (quatro vivos) e com 15 netos e 13 bisnetos, cantou “Como é grande o meu amor por você”, do ídolo e conterrâneo Roberto Carlos. E 15 minutos antes de receber alta médica, a idosa, católica fervorosa, rezou a Salve-Rainha.
“Minha mãe teve uma passagem serena e tranquila. Fez a viagem para o plano infinito levando nossa gratidão pelo amor que sempre dedicou aos filhos”, diz o jornalista Renato Paoliello, um dos filhos de dona Dirce.

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Dona Dirce está sendo velada no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde seu corpo será cremado, às 17h.
Como é grande o nosso amor por você, dona Dirce. Vá em paz.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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