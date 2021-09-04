Poucas&Boas: Idosa descobre que está "morta" e fica sem pagamento no ES

Dona Dirce se despede da nora Jaqueline antes de ir ao banco receber seu pagamento, o que acabou não acontecendo Crédito: Renato Paoliello

Aconteceu nesta sexta-feira (3) de manhã na agência da Caixa Econômica de Jardim Camburi, em Vitória: uma senhorinha simpática de 94 anos, daquelas que têm um gatinho fofo em casa, foi com seu filho receber sua aposentadoria relativa ao mês de agosto. Não deu. Ela voltou pra casa sem o pagamento e muito indignada. É que a vovó, vejam só, descobriu no banco que estava morta desde o dia 15 de agosto. Curiosamente, a data em que ela fez a prova de vida na mesma agência.

SEM CONTATO COM O INSS

Familiares de dona Dirce bem que tentaram nesta sexta mesmo resolver o mal-entendido com o INSS, mas não conseguiram contato. Eles vão tentar mais uma vez na semana que vem, após o feriadão do Dia 7 de Setembro.

A INDIGNAÇÃO DA DONA DIRCE

Enquanto o impasse não é resolvido, a aposentada mostra toda sua indignação com a situação bizarra: "Olha, estou viva, vivinha da silva. Já levei meu atestado de vida, já fui à agência, entreguei os documentos direitinho e não consta nada contra mim não, o que está acontecendo? Precisam verificar isso direitinho porque está demais. Estão passando da hora de resolver isso".

NÃO É A LEI QUE PROÍBE?

Os famosos Bailes do Mandela seguem acontecendo de forma escancarada na Grande Vitória. Em um deles, realizado na madrugada deste sábado (4) em Novo Horizonte, na Serra , o cartaz avisa aos frequentadores: estão proibidas armas e drogas. Parece que é a lei que proíbe, certo?

NÃO ESTÁ FÁCIL...

Personagens da Liga da Justiça nos corredores da Assembleia Crédito: Divulgação

Dia desses, um grupo de integrantes da Liga da Justiça foi visto percorrendo os corredores noturnos (noturnos, não soturnos) da Assembleia Legislativa.

O ALVO

Por falar na Assembleia, seu presidente, Erick Musso (Republicanos), entrou na mira dos aliados do governador Renato Casagrande (PSB). As redes sociais estão repletas de memes dos socialistas contra Musso; fora as indiretas nas redes sociais.

OLHA AÍ, BOLSONARO!

Por causa da pandemia, a Prefeitura de Afonso Cláudio cancelou o desfile cívico do dia 7 de Setembro.

PATRIOTADA

Com a camisa da seleção, a bandeira do Brasil e o Hino da Independência ao fundo, o deputado federal Neucimar Fraga (PSD) gravou um vídeo exaltando o patriotismo na Semana da Pátria e, como bom bolsonarista que é, pediu “liberdade” e criticou o STF. A dúvida: fora os detentos e criminosos digitais, quem está sem liberdade hoje no Brasil?

AINDA É UM MENINO

A idade média dos controladores semafóricos de Vitória é de oito anos, segundo o portal ObservaVix. Talvez quando completarem 18 anos tenham mais maturidade para conseguir a sincronização dos semáforos e, assim, o trânsito fluir melhor.

É OU NÃO É?

Algumas redes de supermercado no ES aderiram à temática verde-amarelo nos últimos dias. Eles dizem que é por causa da Semana da Pátria, mas as redes sociais têm outra versão: seria adesão pura e simples ao bolsonarismo. Muita gente inclusive está pedindo boicote a esses estabelecimentos.

SANTA TERESA, CAPITAL DO ES

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) apresentou um projeto de lei para transformar a primeira cidade de colonização italiana no Brasil, Santa Teresa, em capital simbólica do Espírito Santo. A homenagem ocorreria no dia da celebração da emancipação política teresense, datada de 22 de fevereiro de 1891.

HOMENAGEM AOS TROPEIROS

Por sua vez, o deputado Marcelo Santos (Podemos) protocolou um projeto, que transfere simbolicamente a capital do Estado para Ibatiba, no dia 7 de novembro. A cidade já é a Capital Estadual dos Tropeiros, reconhecida assim por lei.

OURO NO TANQUE

O preço de uma passagem de avião de ida para São Paulo está mais barato do que encher o tanque de um carro comum.

UM BRINDE AO MESTRE

A coluna lamenta a morte prematura de Flávio Barone, mestre-cervejeiro que conhecia como ninguém a bebida que é paixão nacional. Se a qualidade da cerveja fabricada no ES melhorou muito, deve-se muito a ele. A propósito, em janeiro do ano passado ele deu uma entrevista à coluna. Veja aqui

TEMPORADA DO QUEIJO SUÍÇO

Foi só chover que os buracos aparecerem em diversas vias da Grande Vitória.

TEM, MAS ACABOU

Cafeteria badalada de Jardim da Penha, às 9h, estava sem diversos produtos e itens para quem quisesse beliscar na hora do café da manhã. Cliente entrou e saiu com fome.

CAFÉ FORTE

A variedade de café conilon 'Conquista ES8152’ foi apresentada aos cafeicultores de Mantenópolis. A cultivar, propagada por semente, se adapta aos ambientes quentes do Espírito Santo e suporta bem as altas temperaturas e a insolação. A planta é vigorosa, mais tolerante à seca e apresenta moderada resistência à ferrugem, principal doença do café. O tamanho do grão é de médio a grande e apresenta qualidade de bebida superior.

PAZOLINI, O DIPLOMATA

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) tirou parte da semana para praticar a diplomacia política. Na quinta (2), ligou para o ex-prefeito João Coser (PT), candidato derrotado no segundo turno no ano passado, para saber como o petista está se recuperando da Covid num hospital privado da Capital.

Pazolini recebeu a visita do deputado Sérgio Majeski na Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução do Instagram

PAZOLINI, O DIPLOMATA 2

E nesta sexta (3), recebeu em seu gabinete o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSB de Casagrande: "Hoje tive a honra de receber na Prefeitura de Vitória o professor @sergiomajeski. Além de ter sido seu aluno na adolescência, tivemos a alegria de sermos os deputados estaduais mais bem votados do Espírito Santo! Obrigado pela visita, meu amigo!", escreveu o prefeito.

AMEAÇA À NATUREZA

Pesquisa conduzida pelo biólogo brasileiro Ryan Andrades, da Ufes, apontou que os peixes que habitam poças de marés no litoral brasileiro estão sob forte pressão ecológica, pela alta competição por alimento e espaço entre as espécies.

AMEAÇA À NATUREZA 2

Publicado na revista internacional Frontiers in Marine Science, em junho, o trabalho mostrou que estes animais, comumente conhecidos como amborés e peixes-macaco, vivem em estado de grande vulnerabilidade e correm risco de ter suas populações reduzidas ou, pior, dizimadas.

SEGURANÇA EM BENTO FERREIRA

Moradores e comerciantes de Bento Ferreira têm feito barulho por mais segurança no bairro. Têm batido na porta da prefeitura (inclusive fica no bairro a sede da gestão municipal), da Assembleia Legislativa e do governo do Estado.

VIVA A CONCORRÊNCIA!

Moradora de Vila Velha comprou pela internet, numa grande rede de loja de departamentos, um iPhone no domingo à noite e o aparelho foi entregue no dia seguinte, na hora do almoço.

UM GÁS NA ECONOMIA

Gestor de condomínio da Praia de Itaparica revisou contratos e conseguiu aquilo que é sonho para muitos consumidores: a redução do preço do kg do gás de cozinha encanado. A solução adotada para isso foi a pesquisa e a demonstração dos valores cobrados no mercado.

MAU TEMPO, VELHO PROBLEMA

A internet tem ficado instável em várias residências quando há mau tempo. As reclamações chegaram nas redes sociais.

ELAS MERECEM!

O ofício das Paneleiras de Goiabeiras teve seu título renovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, coordenado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A NOVELA DO CONTORNO

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, se reuniu com o superintendente regional do Dnit no ES, Romeu Scheibe Neto. A pauta foi sobre as obras do Contorno do Mestre Álvaro, bem como a transformação do trecho urbano da BR 101 na futura Avenida Mestre Álvaro.

A NOVELA DO CONTORNO 2

Com cerca de 45% dos serviços executados, as obras seguem avançando. Para este ano, a previsão é que sejam concluídos os viadutos de entroncamento com as vias marginais à BR 101 e outros sete viadutos em interseções. Ainda em 2021, devem ser finalizadas terraplenagem, drenagem profunda, interseções, drenagem superficial e outros serviços. A estimativa de entrega do empreendimento é 2022, conforme a disponibilidade orçamentária. E é aí que mora o perigo.

ALÔ, PROFESSOR!