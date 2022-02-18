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Leonel Ximenes

Livre da Covid depois de intubada na UTI, idosa de 94 anos canta Roberto Carlos

Dona Dirce, que também teve um ataque cardíaco, ficou quase três semanas no hospital, mas não perdeu a fé e a alegria no período mais difícil da sua vida

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:20

Públicado em 

18 fev 2022 às 14:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Dirce Paoliello momentos antes de deixar o hospital: alegria pela recuperação
Dona Dirce Paoliello momentos antes de deixar o hospital: alegria pela recuperação Crédito: Divulgação
Como é grande o amor de dona Dirce pela vida. A idosa de 94 anos, moradora de Jardim Camburi, recebeu alta nesta sexta-feira (18) do hospital após lutar bravamente pela sua recuperação,  sofrer um ataque cardíaco e ter contraído Covid-19. Foram três semanas internada, 16 dias na UTI e quatro dias intubada. Dois dias antes de deixar o hospital particular em Vitória, a viúva cantou “Como é grande o meu amor por você” (veja o vídeo abaixo), sucesso imortalizado por Roberto Carlos, seu conterrâneo de Cachoeiro.
Dona Dirce, que tem cinco filhos (quatro vivos), 15 netos e 13 bisnetos, inicialmente foi tratada em casa por causa de problemas cardíacos. Um dos filhos dela, o jornalista Renato Paoliello, conta que a família suspeitava da gripe H1N1. “A frequência cardíaca dela estava muito alterada. Chegamos a montar uma UTI em casa até ela ter um ataque cardíaco e ser internada.”
No hospital, dona Dirce, que estava com suas pontes de safena comprometidas, foi submetida a um cateterismo e, após o exame, a surpresa: ela estava com Covid-19. O quadro de saúde dela se complicou, ela chegou a ficar na UTI e permaneceu intubada por quatro dias.

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“Minha mãe chegou a dizer, durante a internação, ‘vou para o céu, mas tenho que cuidar dos netos’. Ela lutou, foi uma batalha”, emociona-se Renato.
Não foi só a canção de Roberto Carlos que marcou a internação de dona Dirce. Quinze minutos antes de receber a notícia de que iria ter alta da UTI, a viúva, católica fervorosa, rezou a Salve-Rainha. Tanta fé e oração foram fundamentais na recuperação dela, que voltou para casa no começo da tarde desta sexta-feira (18).

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Dona Dirce é fã do Rei. Em Cachoeiro, ela foi amiga de dona Laura, mãe de Roberto Carlos. O filho Renato a levou a vários shows do cantor quando ele se apresentava no Espírito Santo.
A coluna, feliz com a recuperação da simpática vovó, deseja que ela continue, por muitos anos, a cantar o amor e a vida. E nunca se esqueça, nem um segundo, que temos o amor maior do mundo. Como é grande o nosso amor por você, dona Dirce.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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