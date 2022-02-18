Livre da Covid depois de intubada na UTI, idosa de 94 anos canta Roberto Carlos

Como é grande o amor de dona Dirce pela vida. A idosa de 94 anos, moradora de Jardim Camburi, recebeu alta nesta sexta-feira (18) do hospital após lutar bravamente pela sua recuperação, sofrer um ataque cardíaco e ter contraído Covid-19
. Foram três semanas internada, 16 dias na UTI e quatro dias intubada. Dois dias antes de deixar o hospital particular em Vitória, a viúva cantou “Como é grande o meu amor por você” (veja o vídeo abaixo
), sucesso imortalizado por Roberto Carlos
, seu conterrâneo de Cachoeiro.
Dona Dirce, que tem cinco filhos (quatro vivos), 15 netos e 13 bisnetos, inicialmente foi tratada em casa por causa de problemas cardíacos. Um dos filhos dela, o jornalista Renato Paoliello, conta que a família suspeitava da gripe H1N1. “A frequência cardíaca dela estava muito alterada. Chegamos a montar uma UTI em casa até ela ter um ataque cardíaco e ser internada.”
No hospital, dona Dirce, que estava com suas pontes de safena comprometidas, foi submetida a um cateterismo e, após o exame, a surpresa: ela estava com Covid-19. O quadro de saúde dela se complicou, ela chegou a ficar na UTI e permaneceu intubada por quatro dias.
“Minha mãe chegou a dizer, durante a internação, ‘vou para o céu, mas tenho que cuidar dos netos’. Ela lutou, foi uma batalha”, emociona-se Renato.
Não foi só a canção de Roberto Carlos que marcou a internação de dona Dirce. Quinze minutos antes de receber a notícia de que iria ter alta da UTI, a viúva, católica
fervorosa, rezou a Salve-Rainha. Tanta fé e oração foram fundamentais na recuperação dela, que voltou para casa no começo da tarde desta sexta-feira (18).
Dona Dirce é fã do Rei. Em Cachoeiro
, ela foi amiga de dona Laura, mãe de Roberto Carlos. O filho Renato a levou a vários shows do cantor quando ele se apresentava no Espírito Santo.
A coluna, feliz com a recuperação da simpática vovó, deseja que ela continue, por muitos anos, a cantar o amor e a vida. E nunca se esqueça, nem um segundo, que temos o amor maior do mundo. Como é grande o nosso amor por você, dona Dirce.