Livre da Covid depois de intubada na UTI, idosa de 94 anos canta Roberto Carlos

Dona Dirce Paoliello momentos antes de deixar o hospital: alegria pela recuperação Crédito: Divulgação

veja o vídeo abaixo), sucesso imortalizado por Como é grande o amor de dona Dirce pela vida. A idosa de 94 anos, moradora de Jardim Camburi, recebeu alta nesta sexta-feira (18) do hospital após lutar bravamente pela sua recuperação, sofrer um ataque cardíaco e ter contraído Covid-19 . Foram três semanas internada, 16 dias na UTI e quatro dias intubada. Dois dias antes de deixar o hospital particular em Vitória, a viúva cantou “Como é grande o meu amor por você” (), sucesso imortalizado por Roberto Carlos , seu conterrâneo de Cachoeiro.

Dona Dirce, que tem cinco filhos (quatro vivos), 15 netos e 13 bisnetos, inicialmente foi tratada em casa por causa de problemas cardíacos. Um dos filhos dela, o jornalista Renato Paoliello, conta que a família suspeitava da gripe H1N1. “A frequência cardíaca dela estava muito alterada. Chegamos a montar uma UTI em casa até ela ter um ataque cardíaco e ser internada.”

No hospital, dona Dirce, que estava com suas pontes de safena comprometidas, foi submetida a um cateterismo e, após o exame, a surpresa: ela estava com Covid-19. O quadro de saúde dela se complicou, ela chegou a ficar na UTI e permaneceu intubada por quatro dias.

“Minha mãe chegou a dizer, durante a internação, ‘vou para o céu, mas tenho que cuidar dos netos’. Ela lutou, foi uma batalha”, emociona-se Renato.

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Não foi só a canção de Roberto Carlos que marcou a internação de dona Dirce. Quinze minutos antes de receber a notícia de que iria ter alta da UTI, a viúva, católica fervorosa, rezou a Salve-Rainha. Tanta fé e oração foram fundamentais na recuperação dela, que voltou para casa no começo da tarde desta sexta-feira (18).

Dona Dirce é fã do Rei. Em Cachoeiro , ela foi amiga de dona Laura, mãe de Roberto Carlos. O filho Renato a levou a vários shows do cantor quando ele se apresentava no Espírito Santo.